Tenta di rubare tre profumi a Le Masserie: arrestata

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Una donna trentenne era finita agli arresti domiciliari dopo che il 10 novembre, al centro commerciale Le Masserie di Ragusa, aveva asportato da una nota profumeria tre confezioni di profumo di marche prestigiose (circa 380 euro il valore), dirigendosi verso l’uscita. I dispositivi antitaccheggio avevano fatto scattare l’allarme e la donna era stata inseguita dalle guardie giurate all’interno del centro commerciale, mentre venivano chiamate le forze dell’ordine. La vigilanza non aveva mai perso di vista la donna, che nel frattempo aveva lasciato la refurtiva dietro alcuni bidoni.

L’intervento della Polizia aveva poi portato a bloccare la donna, finita agli arresti domiciliari. La refurtiva era stata recuperata e riconsegnata al punto vendita.

Oggi al Tribunale di Ragusa si è svolto il processo per direttissima. La donna è comparsa davanti al giudice per la convalida e i successivi adempimenti procedurali; assistita dall’avvocata Simona Cultrera, si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Il pubblico ministero ha chiesto la misura degli arresti domiciliari, mentre il difensore, oltre ai termini a difesa, ha chiesto una misura meno afflittiva e non restrittiva.

Il giudice, che si è ritirato in camera di consiglio, ha convalidato l’arresto e derubricato il furto aggravato ipotizzato in prima battuta in tentato furto, dal momento che la donna non è mai stata persa di vista dalla vigilanza e dalle forze di polizia. La donna è stata rimessa in libertà con l’obbligo quotidiano di firma presso il commissariato di polizia del luogo in cui risiede.

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