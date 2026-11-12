Tenta di rubare tre profumi a Le Masserie: arrestata

Una donna trentenne era finita agli arresti domiciliari dopo che il 10 novembre, al centro commerciale Le Masserie di Ragusa, aveva asportato da una nota profumeria tre confezioni di profumo di marche prestigiose (circa 380 euro il valore), dirigendosi verso l’uscita. I dispositivi antitaccheggio avevano fatto scattare l’allarme e la donna era stata inseguita dalle guardie giurate all’interno del centro commerciale, mentre venivano chiamate le forze dell’ordine. La vigilanza non aveva mai perso di vista la donna, che nel frattempo aveva lasciato la refurtiva dietro alcuni bidoni.
L’intervento della Polizia aveva poi portato a bloccare la donna, finita agli arresti domiciliari. La refurtiva era stata recuperata e riconsegnata al punto vendita.
Oggi al Tribunale di Ragusa si è svolto il processo per direttissima. La donna è comparsa davanti al giudice per la convalida e i successivi adempimenti procedurali; assistita dall’avvocata Simona Cultrera, si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Il pubblico ministero ha chiesto la misura degli arresti domiciliari, mentre il difensore, oltre ai termini a difesa, ha chiesto una misura meno afflittiva e non restrittiva.
Il giudice, che si è ritirato in camera di consiglio, ha convalidato l’arresto e derubricato il furto aggravato ipotizzato in prima battuta in tentato furto, dal momento che la donna non è mai stata persa di vista dalla vigilanza e dalle forze di polizia. La donna è stata rimessa in libertà con l’obbligo quotidiano di firma presso il commissariato di polizia del luogo in cui risiede.
Giornalista professionista nata a Trieste nel 1970 e iscritta all'albo dal 1997.
Ha iniziato a Trieste nei primi anni Novanta come tele e radiocronista e conduttrice per l'emittente RTA Tele Antenna. Dal 1995 si è trasferita in Sicilia, dove ha lavorato per il Gruppo Editoriale Mediterraneo (Video Mediterraneo, Radio Mediterraneo) 1995/2002 e Tele Città Val d'Ippari 2003/2004.
Nel corso degli anni ha affiancato altre attività legate alla comunicazione giornalistica: uffici stampa e conduzione di eventi per enti pubblici, piani di comunicazione per progetti di formazione professionale finanziati con fondi europei, e docenza di tecniche di comunicazione giornalistica.
Ha collaborato con il Giornale di Sicilia dal 2003 al 2021, anche come redattrice, ed è stata inviata nel 2003 sul caso della scomparsa di Denise Pipitone. Ha lavorato anche per il Tgs, il telegiornale di Sicilia, tra il 2019 e il 2021. Dal 2014 è collaboratrice per la provincia di Ragusa dell'agenzia AGI, e dal 2021 ha collaborato con il quotidiano La Repubblica. Si occupa di cronaca giudiziaria e bianca, politica, sindacato, enti locali, sport e politiche migratorie, con produzione foto, audio e video.
Dal 2023 al 2025 è stata addetta stampa del progetto dell'ass.ne I Tetti colorati "TFT -Trasformare la fascia trasformata" del Ragusano. Dal 2024 è addetta stampa, telecronista e addetta alla comunicazione della Virtus Eirene Ragusa, squadra di basket femminile di A2.
Tra le altre attività è coautrice dell libro "E' la stampa, bellezze!" (ed. Leima 2019 cod.ISBN 978-88-98395-81-1) e ha partecipato come relatrice alle Giornate Europee dell'Economia "La situazione lavorativa negli iblei, strumenti e contrasto al caporalato (Palermo, 2019; Esistere e resistere: le condizioni socio sanitarie delle donne nella fascia trasformata del Ragusano "Diritto di cronaca e tutela dei soggetti in particolare condizione di fragilità" (Ragusa, 2024); Coltivare futuro "Esperienze e modelli concreti di governance di filiera per esplorare possibilità e strumeti attraverso cui costruire filiere socialmente giuste" (Torino, 2026). Ha un brevetto di sommozzatore di primo grado, parla inglese (B2) e spagnolo (livello base-intermedio), ha competenze informatiche. Già segretaria di Assostampa Ragusa, attualmente componente del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia.
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