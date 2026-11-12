Vittoria, strappa il borsello a un uomo: ex autista lo insegue e glielo riprende

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Un attimo, uno strappo e il borsello che sparisce. Poi l’inseguimento e, pochi minuti dopo, la restituzione al proprietario. È la storia accaduta questa mattina a Vittoria, nel quartiere San Giovanni, a pochi passi dal Comune, dove il pronto intervento di un ex autista di autobus ha permesso a un uomo di recuperare quanto gli era appena stato sottratto.

La vittima, un uomo di Caltagirone, stava percorrendo una strada della zona con il borsello appeso alla spalla, sul lato della carreggiata, quando un giovane glielo avrebbe strappato improvvisamente per poi tentare di allontanarsi.

A pochi metri di distanza si trovava però Rocco Conselmo, ex autista di autobus, che si è accorto immediatamente di quanto stava accadendo. Senza esitare, Conselmo si è messo all’inseguimento del giovane, riuscendo a raggiungerlo e a recuperare il borsello.

Il ragazzo si è quindi allontanato senza opporre resistenza né tentare reazioni, mentre Conselmo ha potuto riconsegnare il borsello al legittimo proprietario.

Subito dopo, l’ex autista ha invitato l’uomo a rivolgersi alle forze dell’ordine e a presentare denuncia per quanto accaduto.

Per Conselmo non sarebbe neppure il primo gesto di questo tipo. L’ex autista è già conosciuto a Vittoria per episodi di altruismo e generosità e, in passato, durante il servizio, era riuscito anche a contribuire a salvare una vita umana.

Questa volta il suo intervento ha trasformato uno scippo in una piccola storia di senso civico: vedere quello che stava accadendo, scegliere di non voltarsi dall’altra parte e intervenire per aiutare una persona in difficoltà.

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