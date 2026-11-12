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Pozzallo, mini sbarco dalla Oyvon: otto migranti, molti casi di scabbia
12 Nov 2026 09:30
Erano già in condizioni critiche le persone che sono state trasferite a Pozzallo a bordo della nave Oyvon di Medici senza frontiere. Il personale a bordo ne avrebbe recuperate alcune già in acqua. Il salvataggio sarebbe avvenuto a circa 70 miglia a nord della città libica di Zwara.
I migranti, otto in tutto, sono arrivati stamani all’alba a Pozzallo; tutti uomini. Tra le persone sbarcate anche un adolescente, non accompagnato, originario del Bangladesh, mentre gli adulti avrebbero dichiarato di provenire dal Pakistan.
Come da prassi, nella procedura coordinata dalla Prefettura, è stato il medico dell’Usmaf, Vincenzo Morello, a salire a bordo della nave per la ricognizione sanitaria prima di autorizzare lo sbarco in banchina. Molti i casi di scabbia riscontrati all’arrivo in banchina, tanto da rendere necessarie le operazioni di disinfestazione a bordo della nave prima di autorizzare la ripartenza. I migranti, una volta sbarcati, sono stati condotti all’hotspot di Pozzallo.
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