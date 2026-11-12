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Pozzallo, mini sbarco dalla Oyvon: otto migranti, molti casi di scabbia

Pozzallo, mini sbarco dalla Oyvon: otto migranti, molti casi di scabbia

12 Nov 2026 09:30
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Erano già in condizioni critiche le persone che sono state trasferite a Pozzallo a bordo della nave Oyvon di Medici senza frontiere. Il personale a bordo ne avrebbe recuperate alcune già in acqua. Il salvataggio sarebbe avvenuto a circa 70 miglia a nord della città libica di Zwara.

I migranti, otto in tutto, sono arrivati stamani all’alba a Pozzallo; tutti uomini. Tra le persone sbarcate anche un adolescente, non accompagnato, originario del Bangladesh, mentre gli adulti avrebbero dichiarato di provenire dal Pakistan.

Come da prassi, nella procedura coordinata dalla Prefettura, è stato il medico dell’Usmaf, Vincenzo Morello, a salire a bordo della nave per la ricognizione sanitaria prima di autorizzare lo sbarco in banchina. Molti i casi di scabbia riscontrati all’arrivo in banchina, tanto da rendere necessarie le operazioni di disinfestazione a bordo della nave prima di autorizzare la ripartenza. I migranti, una volta sbarcati, sono stati condotti all’hotspot di Pozzallo.

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Giada Drocker
Giornalista professionista nata a Trieste nel 1970 e iscritta all'albo dal 1997. Ha iniziato a Trieste nei primi anni Novanta come tele e radiocronista e conduttrice per l'emittente RTA Tele Antenna. Dal 1995 si è trasferita in Sicilia, dove ha lavorato per il Gruppo Editoriale Mediterraneo (Video Mediterraneo, Radio Mediterraneo) 1995/2002 e Tele Città Val d'Ippari 2003/2004. Nel corso degli anni ha affiancato altre attività legate alla comunicazione giornalistica: uffici stampa e conduzione di eventi per enti pubblici, piani di comunicazione per progetti di formazione professionale finanziati con fondi europei, e docenza di tecniche di comunicazione giornalistica. Ha collaborato con il Giornale di Sicilia dal 2003 al 2021, anche come redattrice, ed è stata inviata nel 2003 sul caso della scomparsa di Denise Pipitone. Ha lavorato anche per il Tgs, il telegiornale di Sicilia, tra il 2019 e il 2021. Dal 2014 è collaboratrice per la provincia di Ragusa dell'agenzia AGI, e dal 2021 ha collaborato con il quotidiano La Repubblica. Si occupa di cronaca giudiziaria e bianca, politica, sindacato, enti locali, sport e politiche migratorie, con produzione foto, audio e video. Dal 2023 al 2025 è stata addetta stampa del progetto dell'ass.ne I Tetti colorati "TFT -Trasformare la fascia trasformata" del Ragusano. Dal 2024 è addetta stampa, telecronista e addetta alla comunicazione della Virtus Eirene Ragusa, squadra di basket femminile di A2. Tra le altre attività è coautrice dell libro "E' la stampa, bellezze!" (ed. Leima 2019 cod.ISBN 978-88-98395-81-1) e ha partecipato come relatrice alle Giornate Europee dell'Economia "La situazione lavorativa negli iblei, strumenti e contrasto al caporalato (Palermo, 2019; Esistere e resistere: le condizioni socio sanitarie delle donne nella fascia trasformata del Ragusano "Diritto di cronaca e tutela dei soggetti in particolare condizione di fragilità" (Ragusa, 2024); Coltivare futuro "Esperienze e modelli concreti di governance di filiera per esplorare possibilità e strumeti attraverso cui costruire filiere socialmente giuste" (Torino, 2026). Ha un brevetto di sommozzatore di primo grado, parla inglese (B2) e spagnolo (livello base-intermedio), ha competenze informatiche. Già segretaria di Assostampa Ragusa, attualmente componente del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia.