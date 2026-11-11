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Vittoria, incidente tra due auto all’incrocio tra via Manzoni e via Como: feriti lievi

Vittoria, incidente tra due auto all’incrocio tra via Manzoni e via Como: feriti lievi

11 Nov 2026 10:53
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Attimi di preoccupazione nella serata di ieri a Vittoria, dove due autovetture sono rimaste coinvolte in un incidente stradale verificatosi intorno alle 21:00, all’intersezione tra via Alessandro Manzoni e via Como.

Per cause ancora in fase di accertamento, i due veicoli si sono scontrati violentemente. L’impatto ha provocato ingenti danni alle carrozzerie delle auto, con diversi detriti che, in seguito alla collisione, sono finiti sulla carreggiata.

Fortunatamente, nonostante la dinamica dell’incidente e la forza dell’urto, il bilancio per le persone coinvolte non sarebbe particolarmente grave. Si registrano infatti soltanto ferite lievi.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale di Vittoria, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire quanto accaduto e stabilire le eventuali responsabilità. Gli operatori si sono occupati anche di regolare il traffico durante le operazioni.

L’incidente ha inevitabilmente causato rallentamenti alla circolazione nella zona, mentre alcuni residenti e passanti si sono fermati per osservare la scena.

La dinamica del sinistro resta ancora da chiarire. Saranno gli accertamenti condotti dalla Polizia Locale a fornire ulteriori elementi sulle cause che hanno determinato lo scontro.

© Riproduzione riservata

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Cinzia Vernuccio
Cinzia Vernuccio è giornalista professionista, iscritta all'Ordine dei Giornalisti di Sicilia dal 1991. Vanta un'esperienza di oltre trent'anni nel mondo dell'informazione, maturata principalmente nel settore televisivo e della cronaca locale. Per oltre venticinque anni ha fatto parte della redazione di Video Mediterraneo, seguendo quotidianamente l'attualità, la cronaca, la politica e gli eventi del territorio ibleo. Negli anni Novanta ha collaborato con il quotidiano La Sicilia, occupandosi della cronaca della provincia di Ragusa. Nel corso della sua carriera ha inoltre presentato numerosi eventi istituzionali, culturali e di spettacolo in provincia di Ragusa e, negli ultimi anni, ha collaborato come corrispondente per diverse testate giornalistiche online, raccontando con particolare attenzione la cronaca e la vita amministrativa del territorio. Ha maturato anche una significativa esperienza nel settore della comunicazione istituzionale, curando uffici stampa di eventi e di personalità politiche del territorio ibleo. Conoscitrice delle dinamiche locali, continua a seguire quotidianamente le notizie della provincia di Ragusa con uno stile improntato alla chiarezza, all'approfondimento e al contatto diretto con il territorio.