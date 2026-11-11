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Vittoria, incidente tra due auto all’incrocio tra via Manzoni e via Como: feriti lievi
11 Nov 2026 10:53
Attimi di preoccupazione nella serata di ieri a Vittoria, dove due autovetture sono rimaste coinvolte in un incidente stradale verificatosi intorno alle 21:00, all’intersezione tra via Alessandro Manzoni e via Como.
Per cause ancora in fase di accertamento, i due veicoli si sono scontrati violentemente. L’impatto ha provocato ingenti danni alle carrozzerie delle auto, con diversi detriti che, in seguito alla collisione, sono finiti sulla carreggiata.
Fortunatamente, nonostante la dinamica dell’incidente e la forza dell’urto, il bilancio per le persone coinvolte non sarebbe particolarmente grave. Si registrano infatti soltanto ferite lievi.
Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale di Vittoria, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire quanto accaduto e stabilire le eventuali responsabilità. Gli operatori si sono occupati anche di regolare il traffico durante le operazioni.
L’incidente ha inevitabilmente causato rallentamenti alla circolazione nella zona, mentre alcuni residenti e passanti si sono fermati per osservare la scena.
La dinamica del sinistro resta ancora da chiarire. Saranno gli accertamenti condotti dalla Polizia Locale a fornire ulteriori elementi sulle cause che hanno determinato lo scontro.
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