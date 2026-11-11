Supplenze, a Ragusa 21,9 nomine ogni 100 docenti in graduatoria: in Italia 29,5

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

In provincia di Ragusa i docenti iscritti nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) hanno meno possibilità di lavoro che nel resto del Paese: le supplenze assegnate sono 21,9 ogni 100 aspiranti, contro una media nazionale di 29,5. È il dato elaborato dall’Osservatorio ScuolaGo per l’anno scolastico 2026/27, aggiornato al 10 novembre.

Quasi due supplenze su tre riguardano il sostegno: il 63,9% del totale, poco sotto la media italiana del 64,8%.

In 26 classi di concorso la prima fascia delle graduatorie si è esaurita e le nomine sono passate alla seconda fascia. Dalla seconda fascia, però, in provincia arriva soltanto il 6,4% delle supplenze, meno della metà del dato nazionale, che è del 13,6%.

Nomine e interpelli della provincia di Ragusa sono consultabili, aggiornati ogni giorno, sulle pagine dell’osservatorio dedicate alle GPS e agli interpelli. Fonte dei dati: Osservatorio ScuolaGo.

Leggi anche: Scuola, a Milano assunti nella Primaria con zero in graduatoria. A Ragusa servono quasi 200 · In Sicilia è record di domande per il personale ATA: a Ragusa oltre 19.996

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it