Vittoria, niente scuolabus al quartiere Cicchitto da inizio anno: famiglie in difficoltà

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L’anno scolastico è cominciato da settimane, ma nel quartiere Cicchitto di Vittoria, nella zona dietro l’ex cooperativa Rinascita, gli scuolabus non si sono ancora visti. Decine di studenti restano senza trasporto scolastico e le famiglie, ogni mattina e ogni pomeriggio, devono riorganizzare le proprie giornate per accompagnare i figli a scuola e riportarli a casa. Per chi lavora significa chiedere permessi e cambiare orari.

Il motivo del disservizio è stato spiegato in commissione Affari generali dall’assessore Corbino: due autisti sono andati in pensione. Dietro l’ex cooperativa Rinascita vivono circa 300 famiglie che aspettano che il servizio venga ripristinato.

A denunciare la situazione è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Giuseppe Scuderi. «Mai era accaduto prima che i ragazzi di questa zona rimanessero completamente privi di un servizio essenziale come il trasporto scolastico», afferma. «Proprio perché il pensionamento è un evento prevedibile e programmabile con largo anticipo, l’amministrazione avrebbe dovuto attivarsi per tempo, individuando le soluzioni necessarie per garantire la continuità del servizio. Il trasporto scolastico non è un favore che viene concesso dall’amministrazione, ma un servizio fondamentale e un diritto per gli studenti e per le loro famiglie». Scuderi chiede al Comune di intervenire subito: «Non si tratta di opere faraoniche né di investimenti straordinari. Si tratta semplicemente di garantire un pulmino scolastico a un quartiere che da troppo tempo è stato dimenticato».

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