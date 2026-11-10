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Vittoria, niente scuolabus al quartiere Cicchitto da inizio anno: famiglie in difficoltà

Vittoria, niente scuolabus al quartiere Cicchitto da inizio anno: famiglie in difficoltà

10 Nov 2026 11:30
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L’anno scolastico è cominciato da settimane, ma nel quartiere Cicchitto di Vittoria, nella zona dietro l’ex cooperativa Rinascita, gli scuolabus non si sono ancora visti. Decine di studenti restano senza trasporto scolastico e le famiglie, ogni mattina e ogni pomeriggio, devono riorganizzare le proprie giornate per accompagnare i figli a scuola e riportarli a casa. Per chi lavora significa chiedere permessi e cambiare orari.

Il motivo del disservizio è stato spiegato in commissione Affari generali dall’assessore Corbino: due autisti sono andati in pensione. Dietro l’ex cooperativa Rinascita vivono circa 300 famiglie che aspettano che il servizio venga ripristinato.

A denunciare la situazione è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Giuseppe Scuderi. «Mai era accaduto prima che i ragazzi di questa zona rimanessero completamente privi di un servizio essenziale come il trasporto scolastico», afferma. «Proprio perché il pensionamento è un evento prevedibile e programmabile con largo anticipo, l’amministrazione avrebbe dovuto attivarsi per tempo, individuando le soluzioni necessarie per garantire la continuità del servizio. Il trasporto scolastico non è un favore che viene concesso dall’amministrazione, ma un servizio fondamentale e un diritto per gli studenti e per le loro famiglie». Scuderi chiede al Comune di intervenire subito: «Non si tratta di opere faraoniche né di investimenti straordinari. Si tratta semplicemente di garantire un pulmino scolastico a un quartiere che da troppo tempo è stato dimenticato».

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Cinzia Vernuccio
Cinzia Vernuccio è giornalista professionista, iscritta all'Ordine dei Giornalisti di Sicilia dal 1991. Vanta un'esperienza di oltre trent'anni nel mondo dell'informazione, maturata principalmente nel settore televisivo e della cronaca locale. Per oltre venticinque anni ha fatto parte della redazione di Video Mediterraneo, seguendo quotidianamente l'attualità, la cronaca, la politica e gli eventi del territorio ibleo. Negli anni Novanta ha collaborato con il quotidiano La Sicilia, occupandosi della cronaca della provincia di Ragusa. Nel corso della sua carriera ha inoltre presentato numerosi eventi istituzionali, culturali e di spettacolo in provincia di Ragusa e, negli ultimi anni, ha collaborato come corrispondente per diverse testate giornalistiche online, raccontando con particolare attenzione la cronaca e la vita amministrativa del territorio. Ha maturato anche una significativa esperienza nel settore della comunicazione istituzionale, curando uffici stampa di eventi e di personalità politiche del territorio ibleo. Conoscitrice delle dinamiche locali, continua a seguire quotidianamente le notizie della provincia di Ragusa con uno stile improntato alla chiarezza, all'approfondimento e al contatto diretto con il territorio.