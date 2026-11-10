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Medusa nomade, l’aliena del Mar Rosso avanza lungo le coste siciliane: non va toccata

Medusa nomade, l’aliena del Mar Rosso avanza lungo le coste siciliane: non va toccata

10 Nov 2026 09:30
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Può pesare fino a 40 chili, si muove in banchi di centinaia o migliaia di esemplari e i suoi filamenti sono molto urticanti. È la medusa nomade (Rhopilema nomadica), una specie aliena originaria del Mar Rosso e dell’area indo-pacifica che si sta diffondendo nei mari italiani, con un numero crescente di segnalazioni soprattutto lungo le coste siciliane. A lanciare l’allerta è l’Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che chiede a cittadini, pescatori e operatori del mare di collaborare al monitoraggio.

Da Suez a Pantelleria

La medusa nomade è entrata nel Mediterraneo attraverso il Canale di Suez ed è stata osservata per la prima volta negli anni Settanta lungo le coste di Israele. Da allora ha allargato via via la sua area. In Italia il primo avvistamento documentato risale al settembre 2015, nelle acque di Pantelleria; le segnalazioni più recenti riguardano numerose località della Sicilia. I grandi banchi possono creare problemi alla pesca, riempiendo le reti, ma anche alla balneazione e al turismo lungo le coste. Una questione che riguarda da vicino anche il Ragusano, con la sua marineria e i suoi chilometri di spiagge, dove le meduse non sono una novità.

Cosa fare se la si incontra

Il rischio principale per le persone sono i filamenti urticanti: il contatto può provocare reazioni della pelle anche importanti. Per questo l’Ispra raccomanda di non toccare gli esemplari, nemmeno quelli trovati morti sulla spiaggia. Chi avvista una medusa nomade può fotografarla o riprenderla a distanza di sicurezza e mandare la segnalazione, con data e luogo, all’indirizzo alien@isprambiente.it. «Ogni informazione raccolta contribuisce ad ampliare le conoscenze sulla distribuzione della specie e a rafforzare la capacità di osservazione e tutela dei nostri ecosistemi marini», spiega la presidente dell’Ispra e del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente, Maria Alessandra Gallone. «Il contributo dei cittadini, dei pescatori e di tutti coloro che vivono il mare è fondamentale: ogni segnalazione può fornire informazioni preziose alla ricerca».

Leggi anche: Grande come un piatto da pizza, la medusa spiaggiata a Sampieri e Attenzione alle meduse lungo la costa ragusana

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Enzo Scarso
# Enzo Scarso – Biografia **Enzo Scarso è un giornalista, laureato in scienze giuridiche per le imprese, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio. Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it. Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare. La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano. Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio. Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni