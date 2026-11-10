Medusa nomade, l’aliena del Mar Rosso avanza lungo le coste siciliane: non va toccata

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Può pesare fino a 40 chili, si muove in banchi di centinaia o migliaia di esemplari e i suoi filamenti sono molto urticanti. È la medusa nomade (Rhopilema nomadica), una specie aliena originaria del Mar Rosso e dell’area indo-pacifica che si sta diffondendo nei mari italiani, con un numero crescente di segnalazioni soprattutto lungo le coste siciliane. A lanciare l’allerta è l’Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che chiede a cittadini, pescatori e operatori del mare di collaborare al monitoraggio.

Da Suez a Pantelleria

La medusa nomade è entrata nel Mediterraneo attraverso il Canale di Suez ed è stata osservata per la prima volta negli anni Settanta lungo le coste di Israele. Da allora ha allargato via via la sua area. In Italia il primo avvistamento documentato risale al settembre 2015, nelle acque di Pantelleria; le segnalazioni più recenti riguardano numerose località della Sicilia. I grandi banchi possono creare problemi alla pesca, riempiendo le reti, ma anche alla balneazione e al turismo lungo le coste. Una questione che riguarda da vicino anche il Ragusano, con la sua marineria e i suoi chilometri di spiagge, dove le meduse non sono una novità.

Cosa fare se la si incontra

Il rischio principale per le persone sono i filamenti urticanti: il contatto può provocare reazioni della pelle anche importanti. Per questo l’Ispra raccomanda di non toccare gli esemplari, nemmeno quelli trovati morti sulla spiaggia. Chi avvista una medusa nomade può fotografarla o riprenderla a distanza di sicurezza e mandare la segnalazione, con data e luogo, all’indirizzo alien@isprambiente.it. «Ogni informazione raccolta contribuisce ad ampliare le conoscenze sulla distribuzione della specie e a rafforzare la capacità di osservazione e tutela dei nostri ecosistemi marini», spiega la presidente dell’Ispra e del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente, Maria Alessandra Gallone. «Il contributo dei cittadini, dei pescatori e di tutti coloro che vivono il mare è fondamentale: ogni segnalazione può fornire informazioni preziose alla ricerca».

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