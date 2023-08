Attenzione alle meduse lungo la costa ragusana: tantissime le segnalazioni arrivate, tanti bagnanti “punti”

Attenzione alle meduse nel mare di Playa Grande, frazione marinara di Scicli. Ma non solo. Tantissime segnalazioni da parte dei bagnanti stanno arrivando all’indirizzo dei vari comuni di pertinenza. Molti, infatti, hanno avvertito la cosiddetta “puntura di medusa”.

QUAL E’ LA SPECIE DI MEDUSA PIU’ DIFFUSA SULLE COSTE RAGUSANE?

Sono tantissime le specie di meduse nel mondo ma lungo le coste del Mediterraneo si trova principalmente la Pelagia Noctiluca. Si tratta di una medusa dal cappello color viola-rosaceo, traslucida. Questa medusa presenta dei filamenti (o tentacoli) che possono essere particolarmente urticanti. Infatti, sono proprio i filamenti a causare quel fastidioso bruciore e non le altre parti del suo corpo. Purtroppo, però, questi filamenti possono raggiungere anche il metro di lunghezza quindi è necessario essere molto attenti quando si fa un bagno in acqua.

LE MEDUSE E LE CORRENTI

Com’è noto, le meduse non “nuotano” ma si fanno trasportare dalle correnti. A differenza di quanto si possa pensare, non è l’acqua calda ad attrarle, bensì l’acqua fredda. Infatti, sono state proprio le mareggiate di questi giorni, con l’arrivo di correnti più fredde, a causare l’arrivo delle meduse lungo la nostra costa.

COSA FARE SE SI VIENE “PUNTI” DA UNA MEDUSA

Cosa fare se si ha uno spiacevole incontro con una medusa? In commercio esistono diversi prodotti che aiutano ad alleviare il bruciore provocato dallo strofinio dei suoi filamenti. Se non si ha a disposizione un prodotto specifico è importante ricordare che i piccoli residui lasciati dalle meduse sul nostro corpo e che sono responsabili del nostro dolore, sono “termolabili”, cioè si sciolgono a contatto con il calore. Per alleviare subito il bruciore, basta ad esempio prendere un sasso molto caldo e comprimerlo nell’area in cui si è stati “punti”. L’operazione dovrebbe essere ripetuta più volte.

LE MEDUSE SONO INUTILI?

Le meduse, così come tanti altri organismi marini sono utilissimi nella catena alimentare. Pur dovendo evitare il contatto è importante ricordare che atteggiamenti impropri, come l’accanimento verso di esse (per esempio spiaggiandole sulla battigia), sono contrari al rispetto dell’ecosistema marino.