Comiso, da domani psicologi e pedagogisti nelle scuole: parte il servizio di équipe

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Due psicologi e due pedagogisti, uno dei quali interno al Comune, entrano nelle scuole di Comiso. Parte domani, martedì 10 novembre, il servizio socio psico pedagogico nelle scuole di competenza comunale: un’équipe che lavorerà con gli studenti ma anche con le famiglie e il personale scolastico, per promuovere il benessere emotivo, cognitivo e relazionale e per prevenire l’insuccesso formativo e la dispersione scolastica.

«L’avvio del servizio di équipe nelle scuole rappresenta un investimento importante nella qualità del sistema educativo del nostro territorio – spiega l’assessore alla Pubblica istruzione Giusi Cubisino –. Non si tratta soltanto di offrire un supporto, ma di costruire un’alleanza educativa concreta tra scuola, famiglia e professionisti, capace di intercettare i bisogni, accompagnare le fragilità e valorizzare le potenzialità di ogni bambino e ragazzo».

Il servizio, ricorda l’assessore, si aggiunge a quelli già avviati per gli studenti di Comiso, come il trasporto con gli scuolabus e la refezione scolastica. «Educare non è una responsabilità individuale, ma un impegno di comunità. Una scuola più forte è una scuola che non è lasciata sola e che sa costruire reti di sostegno intorno ai propri studenti e alle loro famiglie».

«Ancora una volta dimostriamo assoluta attenzione nei confronti della scuola, delle problematiche degli studenti e delle famiglie – aggiunge il sindaco Maria Rita Schembari – e ci auguriamo veramente che l’équipe possa essere un altro strumento con cui riconfermare quel patto tacito tra famiglie e insegnanti, istituito solo ed esclusivamente a favore di una crescita armoniosa ed equilibrata dei nostri più giovani cittadini».

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