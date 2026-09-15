Comiso celebra il merito: premiati gli studenti con il massimo dei voti e i ragazzi che si sono distinti nella vita

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Il massimo dei voti a scuola, certo. Ma non solo. Perché ci sono risultati che non finiscono su una pagella e qualità che nessun voto riesce a misurare.

È questo il senso della Giornata del Merito, promossa dal Comune di Comiso, che ha visto premiati tutti gli studenti che hanno raggiunto il massimo dei voti nella scuola secondaria di primo e di secondo grado.

Ma quest’anno la giornata ha avuto anche un significato nuovo. Accanto ai ragazzi che si sono distinti per i risultati scolastici, sono stati premiati anche giovani che, all’interno di alcune associazioni e cooperative che operano nel sociale, si sono distinti per il loro impegno e per il modo di affrontare le difficoltà della vita.

Una scelta che porta il concetto di merito fuori dai banchi di scuola, riconoscendolo anche nei comportamenti e nei piccoli gesti quotidiani. A spiegare la novità è l’assessore alla Pubblica Istruzione Giusi Cubisino.

«Oltre al premio relativo al voto scolastico – spiega l’assessore – quest’anno abbiamo inserito una novità».

Sono stati premiati quei ragazzi che si sono distinti nei rapporti con gli altri, nell’affrontare la vita quotidiana in maniera diversa, positiva e propositiva e con senso civico. Ma anche nella resilienza, nei talenti legati alla logica, nei piccoli doni che rendono il mondo migliore, nel rispetto e nell’educazione mostrati nei confronti degli altri.

E ancora nella pazienza, nel coraggio di affrontare le proprie difficoltà, nella collaborazione, nella disponibilità e nella capacità di esserci aiutando gli altri. Un modo per raccontare il merito da una prospettiva diversa. Perché prendere il massimo dei voti è certamente un risultato da celebrare. Ma anche affrontare una difficoltà senza arrendersi, aiutare qualcuno o dimostrare ogni giorno rispetto e attenzione verso gli altri rappresenta una forma di merito.

La nuova sezione della Giornata del Merito ha coinvolto alcune delle realtà che operano nel sociale sul territorio. Alla giornata erano presenti Filotea, TalitaKum, la CTA Villa Margherita e Noi con Voi Insieme. Sono realtà che conoscono da vicino i percorsi personali dei ragazzi e che hanno contribuito a far emergere storie e qualità che meritavano di essere riconosciute pubblicamente.

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