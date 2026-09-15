A Ragusa fino a 3 mila euro di contributo per chi investe nel centro: ecco il nuovo incentivo

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Aprire un’attività in centro, ampliare quella che già esiste o decidere di trasferire proprio lì il proprio studio professionale. Da oggi c’è un incentivo economico pensato per chi sceglie di investire nel cuore di Ragusa.

Si chiama “Ragusa Credito Sviluppo 2026” ed è la nuova misura messa in campo dal Comune per provare a dare ossigeno al tessuto economico del centro e, allo stesso tempo, riportare movimento, clienti e nuove attività nelle vie centrali della città.

Il meccanismo è piuttosto semplice: il Comune interviene sugli interessi del finanziamento ottenuto dalle imprese, abbattendone l’80%, fino a un contributo massimo di 3.000 euro per beneficiario.

I finanziamenti ammessi devono avere un importo compreso tra 15 mila e 50 mila euro e saranno erogati da BAPS, l’istituto di credito convenzionato che ha aderito all’iniziativa.

L’incentivo non guarda soltanto alle attività commerciali tradizionali. Il Comune vuole attirare nel centro anche professionisti, giovani e meno giovani che intendano aprire o trasferire il proprio studio.

Avvocati, architetti, commercialisti, consulenti, agenzie e altre attività professionali possono quindi rientrare nella strategia di rilancio.

L’idea è quella di creare un centro che non sia vivo soltanto nelle ore dello shopping o della ristorazione, ma che abbia persone che vi lavorano, clienti che vi arrivano e attività che producono movimento durante tutta la giornata.

«Portare uffici e studi professionali in queste vie significa generare un movimento sano, quotidiano e positivo», spiega l’assessora allo Sviluppo Economico Catia Pasta, secondo la quale la presenza di lavoratori e clienti può creare un indotto importante e contribuire a rivitalizzare gli spazi urbani.

Il perimetro individuato dal bando comprende alcune delle principali arterie del centro di Ragusa, tra cui via Roma, Corso Italia, viale Tenente Lena e le piazze limitrofe.

Per un’impresa che deve affrontare un investimento e ricorrere al credito, l’abbattimento dell’80% degli interessi può rappresentare un aiuto concreto, soprattutto in una fase nella quale il costo del denaro continua a essere una delle voci da mettere attentamente in conto quando si decide di investire.

Per chi sta valutando l’apertura di un’attività in centro, il bando può rappresentare dunque un’occasione da prendere in considerazione.

Il contributo non arriva sotto forma di un semplice finanziamento diretto, ma attraverso l’abbattimento dell’80% degli interessi sul finanziamento ottenuto, per importi tra 15 mila e 50 mila euro, con un tetto massimo di 3 mila euro per ciascun beneficiario.

Possono essere interessate startup, imprese già esistenti, realtà culturali e studi professionali.

Chi vuole partecipare dovrà presentare la domanda entro le ore 12 del 14 ottobre 2026. La procedura è esclusivamente tramite Posta elettronica certificata, all’indirizzo del Comune di Ragusa. Il bando completo, la modulistica e le informazioni relative alla misura sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente.

Basterà questo incentivo a stimolare chi potrebbe dare ossigeno al centro storico di Ragusa? Vedremo.

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