La sanità ragusana si mette in movimento per raggiungere chi rischia di rimanere ai margini delle cure. Sono stati consegnati questa mattina, nel piazzale antistante il P.O. “Giovanni Paolo II” di Ragusa, i due nuovi motorhome clinici acquistati dall’ASP nell’ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027, con un investimento complessivo di 490 mila euro. […]
La fortuna bacia Pozzallo: cinquina da quasi 11 mila euro
16 Set 2026 11:25
La fortuna fa tappa a Pozzallo. In via Mario Rapisardi è stata centrata una Cinquina Simbolotto da 10.869 euro, una vincita che regala un sorriso a un fortunato giocatore della città.
Non si tratta certo di una cifra milionaria, ma di quelle vincite capaci comunque di cambiare il tono di una giornata e, magari, concedere qualche piccolo progetto in più.
La giocata vincente è stata registrata proprio a Pozzallo, confermando ancora una volta come anche nei centri della provincia ragusana il gioco del Lotto e del Simbolotto riesca occasionalmente a regalare premi di una certa consistenza.
Resta naturalmente sconosciuta l’identità del vincitore, che potrà godersi in anonimato i 10.869 euro conquistati con la Cinquina.
Una piccola parentesi di fortuna che, questa volta, porta l’indirizzo di via Mario Rapisardi a Pozzallo.
© Riproduzione riservata