Home / Attualità

La fortuna bacia Pozzallo: cinquina da quasi 11 mila euro

16 Set 2026 11:25
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

La fortuna fa tappa a Pozzallo. In via Mario Rapisardi è stata centrata una Cinquina Simbolotto da 10.869 euro, una vincita che regala un sorriso a un fortunato giocatore della città.

Non si tratta certo di una cifra milionaria, ma di quelle vincite capaci comunque di cambiare il tono di una giornata e, magari, concedere qualche piccolo progetto in più.

La giocata vincente è stata registrata proprio a Pozzallo, confermando ancora una volta come anche nei centri della provincia ragusana il gioco del Lotto e del Simbolotto riesca occasionalmente a regalare premi di una certa consistenza.

Resta naturalmente sconosciuta l’identità del vincitore, che potrà godersi in anonimato i 10.869 euro conquistati con la Cinquina.

Una piccola parentesi di fortuna che, questa volta, porta l’indirizzo di via Mario Rapisardi a Pozzallo.

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it