Comunicati stampa senza firma, Assostampa Ragusa alza il tono: «Così non va, serve un giornalista riconoscibile»

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Un comunicato stampa destinato alle redazioni non può ridursi a una generica dicitura “Ufficio Stampa”. Deve essere riconducibile a un professionista identificabile, con nome, cognome e responsabilità editoriale. È la posizione ribadita da Assostampa Ragusa, che interviene dopo l’invio ai giornalisti di un comunicato relativo alla conferenza stampa di presentazione della FAM – Fiera Agroalimentare Mediterranea, privo della firma di un giornalista e sottoscritto soltanto come “Ufficio Stampa”.

L’episodio riapre una questione che il sindacato provinciale dei giornalisti considera ormai non più rinviabile: quella della riconoscibilità di chi produce informazione destinata ai mezzi di comunicazione.

Secondo Assostampa, un comunicato inviato a giornali, televisioni, radio e siti di informazione non può essere assimilato a un semplice testo amministrativo o promozionale. Nel documento viene richiamata, in particolare per le pubbliche amministrazioni, la legge 150 del 2000, che disciplina l’attività di informazione e prevede per gli uffici stampa personale iscritto all’Albo dei giornalisti.

Da qui l’appello rivolto non soltanto agli enti locali, ma anche ad associazioni, fondazioni, società, enti pubblici e privati, organizzazioni e comitati che producono materiale destinato alle redazioni.

Per Assostampa Ragusa, i comunicati dovrebbero riportare in calce il nome e il cognome del giornalista che li ha redatti, insieme all’indicazione dell’iscrizione all’Albo. La sola espressione “Ufficio Stampa”, sostiene l’associazione, non consentirebbe infatti di individuare chi abbia materialmente curato il testo e chi ne assuma la responsabilità professionale.

La presa di posizione si estende anche alle redazioni e agli stessi giornalisti, invitati a prestare attenzione ai testi privi di una firma professionale e a non trattarli automaticamente come veri e propri comunicati stampa.

Il punto, per Assostampa, non riguarda soltanto una formalità in fondo a una pagina. La firma diventa il confine tra un messaggio generico e un contenuto del quale qualcuno si assume professionalmente la responsabilità.

© Riproduzione riservata