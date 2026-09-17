Domani a Modica torna la Pigiama Run: solidarietà in cammino per i bambini malati di tumore

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Domani, venerdì 18 settembre, Modica si vestirà in pigiama per una serata all’insegna della solidarietà. Torna in città la Pigiama Run, la corsa e camminata non competitiva promossa a livello nazionale dalla LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e organizzata in provincia di Ragusa dalla LILT Ragusa.

L’appuntamento, giunto al quinto anno, vuole accendere i riflettori sulla condizione dei bambini malati di tumore, costretti spesso a trascorrere intere giornate in pigiama durante la permanenza in ospedale. La manifestazione rappresenta un momento di condivisione e vicinanza alle giovani pazienti e alle loro famiglie, contribuendo al tempo stesso alla raccolta di fondi destinati ai progetti LILT.

Il ritrovo è fissato alle ore 18.00 al Chiostro di Palazzo San Domenico, sede del Comune di Modica, dove sarà allestito il village per l’accoglienza e le iscrizioni. La partenza è prevista alle ore 18.30.

La passeggiata, non competitiva e aperta a tutti, attraverserà un circuito nel cuore di Modica Bassa. Famiglie, bambini, anziani, sportivi e semplici cittadini sono invitati a partecipare indossando il proprio pigiama, trasformando così un simbolo della quotidianità dei piccoli pazienti oncologici in un messaggio collettivo di solidarietà.

La partecipazione prevede una donazione di 15 euro per gli iscritti dagli 8 anni in su e di 5 euro per i bambini da 0 a 7 anni compresi. Per i più piccoli l’iscrizione è vincolata alla partecipazione di almeno un adulto.

Una serata in cui il pigiama diventa il simbolo di una comunità che sceglie di camminare insieme per una causa concreta: stare accanto ai bambini che affrontano la malattia e alle loro famiglie.

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