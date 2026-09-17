A Marina di Modica, cassonetti rotti e sporchi: “La stagione turistica è finita, ma i residenti restano”

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La stagione turistica è ormai alle spalle, ma a Marina di Modica restano alcuni problemi legati al decoro e alla gestione dei rifiuti segnalati dai residenti.

Alcuni cittadini hanno richiamato l’attenzione sulle condizioni di diversi cassonetti presenti in via del Mughetto, alcuni dei quali risultano visibilmente deteriorati, danneggiati e difficili da utilizzare. Le immagini mostrano contenitori con parti rotte e deformate, una situazione che, secondo i residenti, rende il conferimento dei rifiuti poco agevole e può comportare anche il rischio di farsi male.

La segnalazione parte da una considerazione precisa: durante i mesi estivi, quando Marina di Modica registra una maggiore presenza di villeggianti, il servizio viene potenziato per far fronte all’aumento delle esigenze. Ma, osservano i residenti, chi vive nella frazione tutto l’anno continua a pagare la TARI e ha diritto a un servizio efficiente e a condizioni di decoro anche dopo la fine dell’estate.

Alla segnalazione di via del Mughetto si aggiunge quella di altri cittadini, che riferiscono di una situazione analoga in via Taormina.

«Per tutta la stagione estiva e fino adesso mai una pulita», raccontano alcuni residenti, descrivendo una situazione di sporcizia e cattivi odori attorno ai contenitori. «Bisogna andare a buttare la spazzatura con guanti e mascherina, tanto è il fetore e la sporcizia dei contenitori», è la protesta affidata ai commenti.

I residenti riferiscono inoltre di avere già inviato una mail all’Ufficio Ecologia, chiedendo attenzione sul problema.

La richiesta, dunque, non riguarda soltanto la sostituzione dei cassonetti maggiormente danneggiati, ma anche una maggiore attenzione alla pulizia e alla manutenzione ordinaria dei contenitori e delle aree circostanti.

Marina di Modica non si svuota con la fine delle vacanze: per i residenti settembre è un normale mese dell’anno, così come lo sono quelli successivi e merita la giusta attenzione.

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