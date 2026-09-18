Ragusa–Catania: due notti di chiusura con traffico deviato per il nuovo cavalcavia

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La strada statale 514 sarà chiusa in entrambe le direzioni nel territorio di Chiaramonte Gulfi per consentire il varo dell’impalcato metallico del cavalcavia CV.05. Le limitazioni sono previste tra il 18 e il 19 e tra il 19 e il 20 settembre.

Due notti di chiusura sulla SS514 per consentire l’avanzamento dei lavori della Ragusa–Catania. Anas comunica che sono programmate le operazioni di varo dell’impalcato metallico del nuovo cavalcavia CV.05, situato al km 16,200 della strada statale 514, nel territorio comunale di Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa.

L’intervento rientra nei lavori di ammodernamento dell’itinerario Ragusa–Catania, nell’ambito del Lotto 1, e rappresenta una fase propedeutica al completamento del nuovo cavalcavia previsto dal progetto.

Per permettere lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza, la SS514 sarà chiusa al traffico in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra il km 11,550 e il km 18,600.

Le chiusure sono previste nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 18:00 di venerdì 18 settembre alle ore 06:00 di sabato 19 settembre e dalle ore 18:00 di sabato 19 settembre alle ore 06:00 di domenica 20 settembre.

Durante le limitazioni, la circolazione sarà deviata in entrambe le direzioni lungo le strade provinciali SP5, SP30 e SP7, secondo le indicazioni della segnaletica temporanea installata sul posto.

Le attività saranno eseguite nelle ore serali e notturne con l’obiettivo di contenere i disagi alla circolazione, consentendo al contempo di procedere con le operazioni necessarie alla realizzazione della nuova infrastruttura.

Anas raccomanda agli automobilisti di prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea e di programmare per tempo i propri spostamenti, tenendo conto delle deviazioni previste nelle due notti di intervento. foto di repertorio.

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