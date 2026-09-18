Caditoie e dossi danneggiati dalla bomba d’acqua riversata su Scicli nelle borgate e nelle zone rurali

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Acqua a secchiate con auto in panne, vetture ferme per evitare incidenti, dossi saltati in aria e caditoie intasate dalle foglie che hanno bloccato il deflusso delle acque piovane. Un quadro che racconta lo stesso assessore alle manutenzioni della giunta Marino, Enzo Giannone, dopo un lavoro di verifica nel centro abitato di Scicli e nelle zone rurali e della fascia costiera eseguito assieme al personale comunale fin da questa mattina.

In via Vitaliano Brancati le caditoie colme di foglie hanno fatto da barriera allo smaltimento delle acque piovane allagando la zona di questa parte del villaggio Jungi. In via dei Lillà un dosso limitatore di velocità è saltato in aria finendo, dopo un volo di alcuni metri, sulla sede stradale. Nessun danno, nonostante ciò, a persone e mezzi. La bomba d’acqua è servita anche per verificare l’intervento di sistemazione del tratto di viale della Pace a Cava d’Aliga in prossimità dell’area in cui, domenica scorsa, si è registrato lo slavamento del terreno portando fango e detriti sul lungomare di via Frine.

I tecnici del Libero Consorzio comunale di Ragusa, unitamente a quelli del comune di Scicli, hanno effettuato un sopralluogo per individuare un intervento che non sia tampone ma risolutivo del problema. Un problema che sarebbe riconducibile all’innalzamento della base stradale di asfalto che avrebbe fatto da rampa di lancio per l’acqua piovana finita sulla fiancata del terrapieno laterale sottostante viale della Pace. Una perizia dell’ex provincia dovrebbe permettere di intervenire in maniera definitiva per eliminare il problema. “Fin dai primi giorni del mese di ottobre gli operai della ditta Impregico inizieranno gli interventi su tutte le caditoie sparse nel centro abitato e nelle borgate – assicura l’assessore Enzo Giannone – per contratto la ditta deve eseguire, in questo periodo dell’anno, il concordato intervento di bonifica e di pulizia per prepararci ai mesi invernali e ad eventuali piogge torrentizie”.

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