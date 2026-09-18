Sacra Famiglia, dopo la morte improvvisa di fra Giuseppe Pecorella arriva il nuovo parroco: è fra Paolo Messina

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

La parrocchia della Sacra Famiglia di Ragusa ha un nuovo parroco. Il vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, ha nominato fra Paolo Messina, dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, chiamato a raccogliere l’eredità pastorale lasciata da fra Giuseppe Pecorella, scomparso improvvisamente lo scorso luglio.

Una nomina che, inevitabilmente, riporta alla memoria una vicenda che aveva profondamente colpito la comunità ragusana. Fra Giuseppe Pecorella era morto improvvisamente il 12 luglio scorso, all’età di 56 anni, a causa di un infarto. Era parroco della Sacra Famiglia e la notizia della sua scomparsa aveva suscitato grande commozione tra fedeli, confratelli e quanti lo avevano conosciuto. Ragusa Oggi

Due giorni dopo, il 14 luglio, una cattedrale gremita aveva accompagnato fra Giuseppe nell’ultimo saluto. Le esequie erano state presiedute dal vescovo Giuseppe La Placa, che lo aveva ricordato come un sacerdote capace di stare accanto alla gente con semplicità, fraternità e discrezione.

Adesso la guida della parrocchia passa a fra Paolo Messina, che negli anni scorsi ha svolto il ruolo di guardiano della comunità dei Cappuccini a Gerusalemme prima del rientro in Italia.

Contestualmente, il vescovo ha confermato fra Luca Bonomo nell’incarico di vicario parrocchiale della Sacra Famiglia e ha nominato fra Evaristo Zavattieri nuovo vicario parrocchiale. Quest’ultimo subentra a fra Raffaele Dos Santos, trasferito ad Augusta.

Per la comunità della Sacra Famiglia si apre dunque una nuova fase, nel segno della continuità cappuccina ma con ancora vivo il ricordo di fra Giuseppe Pecorella, figura che aveva lasciato un’impronta profonda nella vita della parrocchia e nella città.

© Riproduzione riservata