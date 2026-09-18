Ex seminaristi si incontrano a Noto: appuntamento domani al Vescovado

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Un appuntamento che si ripete da quindici anni, quasi un rito per incontrarsi, riflettere sui cammini personali di ciascuno, per tenersi legati da esperienze giovanili che hanno caratterizzato la vita di ciascuno. Domani, a partire dalle ore 9, i partecipanti vivranno un’esperienza immersiva e di riflessione nei locali del Seminario visitando anche le aree ristrutturate. A guidare il gruppo sarà don Stefano Modica Rettore del Seminario. Alle 10,30 celebrazione della

Santa Messa nella Basilica del SS. Salvatore presieduta da S. E. Monsignor Salvatore Rumeo, vescovo di Noto. A seguire l’incontro dibattito sul tema “La tua esperienza in seminario quanto ha influito nella vita?” che si terrà presso l’Auditorium del Seminario. Sarà un momento di confronto con i diversi interventi e la proiezione di clip.

A coordinare l’incontro sarà il giornalista Vincenzo Rosana.

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