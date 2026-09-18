Allagamento a Marina di Modica: acqua alta in via del Laghetto, resta alta l’attenzione per il maltempo

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È allarme in via del Laghetto, a Marina di Modica, dove le intense precipitazioni delle ultime ore hanno provocato un importante accumulo d’acqua sulla sede stradale. Secondo le segnalazioni raccolte sul posto, in alcuni punti l’acqua avrebbe raggiunto circa 40 centimetri, creando disagi alla circolazione e una situazione di potenziale pericolo per automobilisti e residenti.

A determinare l’allagamento sarebbe soprattutto la difficoltà del sistema di drenaggio a smaltire rapidamente l’enorme quantità di acqua caduta in poco tempo. La cosiddetta “bomba d’acqua” che ha interessato anche la fascia costiera iblea ha infatti messo sotto pressione la rete di deflusso, con l’acqua che tende a ristagnare nei punti più critici.

La situazione di via del Laghetto torna così a porre l’attenzione sul problema degli allagamenti che possono verificarsi nella zona in occasione di precipitazioni particolarmente intense. In queste ore è dunque necessario prestare la massima prudenza, soprattutto nell’attraversamento dei tratti dove il livello dell’acqua è più elevato.

Le previsioni per il fine settimana indicano ancora una fase di instabilità sulla Sicilia. Secondo le indicazioni disponibili, nella giornata di sabato 19 settembre potranno verificarsi rovesci e temporali, localmente anche intensi, mentre domenica 20 settembre l’instabilità dovrebbe concentrarsi soprattutto sul Sud e sulla Sicilia, con possibili precipitazioni sui versanti ionici e tirrenici.

Per Ragusa, le previsioni indicano per sabato una giornata caratterizzata da nubi sparse e possibili piovaschi, mentre per domenica aumenta la possibilità di temporali.

Un’evoluzione da seguire quindi con attenzione, soprattutto dopo i problemi registrati nelle ultime ore.

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