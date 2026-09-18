Ragusa, è morta Carolina Pisana: sabato i funerali nella chiesa di San Pio X

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È venuta a mancare all’età di 85 anni Carolina Pisana, vedova Cavalieri.

A darne il triste annuncio sono la figlia Cettina, il genero Antonio, i nipoti Aurelio, Emanuele, Andrea e Fabiana e tutti i familiari.

La camera ardente è stata allestita presso la cappella della chiesa di San Pio X, a Ragusa.

I funerali saranno celebrati sabato 19 settembre alle 10.30, nella stessa chiesa di San Pio X.

La famiglia ha comunicato che le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza e ha chiesto di dispensare dalle visite.

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