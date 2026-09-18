Venerdì 6 novembre alle 11 in piazza Igea l'Asp di Ragusa presenta la campagna antinfluenzale 2026-2027: al termine si potrà vaccinarsi.
Ragusa, è morta Carolina Pisana: sabato i funerali nella chiesa di San Pio X
18 Set 2026 12:46
È venuta a mancare all’età di 85 anni Carolina Pisana, vedova Cavalieri.
A darne il triste annuncio sono la figlia Cettina, il genero Antonio, i nipoti Aurelio, Emanuele, Andrea e Fabiana e tutti i familiari.
La camera ardente è stata allestita presso la cappella della chiesa di San Pio X, a Ragusa.
I funerali saranno celebrati sabato 19 settembre alle 10.30, nella stessa chiesa di San Pio X.
La famiglia ha comunicato che le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza e ha chiesto di dispensare dalle visite.
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