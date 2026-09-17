Pozzallo si tuffa nella Settimana Blu: due giorni tra mare, biodiversità e cultura marinara

Sabato 19 e domenica 20 settembre incontri, laboratori, realtà virtuale, degustazioni, cinema e musica per raccontare il legame della città con il mareIl mare come patrimonio ambientale, culturale ed economico, ma anche come spazio da vivere, conoscere e proteggere. È questo il filo conduttore della “Settimana Blu di Pozzallo”, in programma sabato 19 e domenica 20 settembre 2026 con due giornate dedicate alla biodiversità marina, alla pesca, alla cultura marinara e alla promozione di un turismo più sostenibile.L’iniziativa è organizzata dal GAC dei Due Mari con i fondi FEAMPA e punta a coinvolgere cittadini, famiglie, bambini, visitatori e appassionati attraverso un programma che mette insieme divulgazione, esperienze immersive, educazione ambientale e intrattenimento. Un’occasione per riscoprire il rapporto tra Pozzallo e il suo mare, con attività pensate per diverse fasce d’età e interessi.Il programma prenderà il via sabato 19 settembre alle 17 alla Villa Comunale con “L’Energia ri-creativa del mare”, attività curata da Interludio Connessioni Creative. Attraverso artiterapie e yoga, bambini e adulti saranno accompagnati in un’esperienza laboratoriale che unisce movimento, creatività e benessere, con l’obiettivo di riscoprire il rapporto con l’ambiente marino.Alle 18.30, in Piazza delle Rimembranze, sarà inaugurata l’area espositiva, cuore della manifestazione. Il percorso sarà dedicato alla conoscenza del mare e alla valorizzazione del patrimonio culturale e produttivo legato alla pesca e alle attività marinare.Tra le proposte più particolari ci sarà la “Stanza del Mare”, un’esperienza visiva e immersiva dedicata alla fauna marina del Mediterraneo. I visitatori potranno conoscere specie, habitat e curiosità del nostro mare attraverso il racconto e l’accompagnamento di un biologo marino.La manifestazione offrirà anche la possibilità di esplorare virtualmente i fondali delle aree marine protette, grazie a esperienze immersive subacquee in realtà virtuale. Bambini e ragazzi saranno invece coinvolti in giochi interattivi, laboratori e attività creative dedicate alla biodiversità e alla tutela dell’ambiente marino-costiero.Il programma della Settimana Blu comprenderà inoltre esposizioni, degustazioni, momenti di approfondimento, cinema e musica, ampliando l’offerta con appuntamenti capaci di unire conoscenza e socialità. L’intento è quello di proporre un evento non limitato alla semplice divulgazione, ma costruito attorno alla partecipazione diretta della comunità.«Il mare rappresenta una parte fondamentale dell’identità di Pozzallo e, allo stesso tempo, una risorsa da conoscere, tutelare e valorizzare», sottolinea il sindaco Roberto Ammatuna.Sulla stessa linea il vicesindaco e assessore alle Politiche per il Mare, Raffaele Monte: «La collaborazione con il GAC dei Due Mari e con le realtà del territorio dimostra quanto sia importante fare rete per promuovere e tutelare la nostra identità e il nostro patrimonio marino».La Settimana Blu nasce infatti anche dalla collaborazione tra diverse realtà locali. Tra i partner coinvolti figurano la Società Marinara di Mutuo Soccorso di Pozzallo, la Lega Navale Italiana – Sezione di Pozzallo, la Federazione Italiana Nuoto – Sezione Salvamento e Ermes Comunicazioni, impegnata nell’organizzazione delle attività.Il Comune di Pozzallo, socio del GAC dei Due Mari, ha espresso il proprio ringraziamento per l’iniziativa e per il contributo delle associazioni e dei soggetti del territorio che hanno aderito al progetto.Per due giornate Pozzallo metterà così al centro il mare, attraverso un programma che guarda alla sua tutela senza trascurare il valore delle tradizioni, delle attività produttive e della cultura che da sempre caratterizzano la città. Un appuntamento pensato per avvicinare il pubblico alla conoscenza dell’ambiente marino e rafforzare la consapevolezza di una risorsa che appartiene alla storia e al futuro della comunità.