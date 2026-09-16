Degrado, sporcizia e rischi igienico sanitari. La città accoglie così chi arriva a Scicli dal versante costiero

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Un biglietto da visita di cui la città, in particolare il villaggio Jungi, si vergogna. L’ingresso al centro abitato venendo dal versante costiero è in sofferenza. Da un lato un capannone di proprietà della Regione Sicilia, l’immobile ESA (Ente sviluppo agricolo), e dall’altro un’area riqualificata invasa da erbacce alte quasi un metro. Sono “casi ambientali” che fanno capo ad enti diversi.

Il primo alla Regione ed il secondo al Comune che assicura un prossimo intervento di discerbatura. Nell’attesa che arrivino interventi di bonifica o di risanamento c’è chi non lascia “dormire” la cosa. Antonino Nigito (da anni impegnate in battaglie ambientalistiche) nei giorni scorsi ha parlato di forte degrado e di come sia necessario intervenire sul capannone ESA. Ad abbracciare la causa l’Associazione Primo Maggio.

“Negli anni ’50/60 del secolo scorso, questo capannone era attivo, brulicava di lavoro, ferveva di attività. Ora, da oltre 50anni è quasi abbandonato, tutto fermo, l’immobile è pericolante. I mezzi arrugginiscono al sole, alle intemperie, in mezzo alle erbacce – sottolinea la voce critica e propositiva del villaggio Jungi – gli abitanti del quartiere si chiedono se tutta la ruggine, la sporcizia e l’abbandono possono causare danni alla salute e all’ambiente circostante. Che venga dato ascolto al dottor Antonino Nigito che sollecita la bonifica, il recupero o la messa in sicurezza dell’ex capannone ESA”.

L’origine del capannone risale agli anni ’50/’60; nato come sede ERAS (poi ESA – Ente di Sviluppo Agricolo, nucleo meccanizzazione agricola), è in stato di quasi completo abbandono e degrado da oltre 50 anni, con immobili pericolanti, ruggine e degrado ambientale nel tessuto cittadino. La struttura ospita le attività territoriali dell’ente legate all’agricoltura e alla gestione del territorio ed un Nucleo di meccanizzazione agricola.

Funge da centro logistico e deposito per i mezzi meccanici utilizzati negli interventi di difesa idrogeologica e supporto all’agricoltura nella provincia di Ragusa e vi opera la SOPAT, la Sezione operativa periferica di assistenza tecnica indicata a gestire i servizi di assistenza tecnica e di formazione per gli agricoltori della zona. Nota la collaborazione fra il Comune e l’ESA negli interventi di bonifica e di salvaguardia del rischio idrogeologico del territorio con lavori negli alvei fluiviali e nelle foci dei torrenti.

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