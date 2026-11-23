Vittoria, 1,7 milioni per cinque autobus elettrici: svolta dopo vent’anni

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Vittoria avrà cinque nuovi autobus elettrici per il trasporto urbano: il Comune ha ottenuto un finanziamento di 1.722.000 euro nell’ambito dell’Area funzionale urbana (Fua), la programmazione condivisa con gli altri Comuni del territorio.

«Si tratta di un’altra buona notizia per Vittoria e per Scoglitti», dichiara l’assessore Nicastro. «Abbiamo ottenuto un finanziamento pari a 1.722.000 euro che ci consentirà di acquistare cinque autobus elettrici destinati al trasporto urbano. Un risultato importante che nasce dal lavoro di squadra portato avanti all’interno dell’Area Funzionale Urbana e dalla capacità della nostra amministrazione di fare rete con gli altri Comuni della provincia per intercettare risorse fondamentali per lo sviluppo del territorio».

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Una mobilità più moderna e sostenibile

Per l’assessore l’investimento rappresenta un passo concreto verso una mobilità più moderna, sostenibile ed efficiente. «Da oltre vent’anni la comunità vittoriese e scoglittese attende un servizio di trasporto pubblico rinnovato e all’altezza delle esigenze dei cittadini. Oggi possiamo finalmente guardare a un sistema di mobilità più avanzato, fondato sull’utilizzo di mezzi elettrici che contribuiranno a ridurre l’impatto ambientale, a contenere i consumi energetici e a migliorare la qualità della vita urbana».

Nicastro aggiunge che incentivare l’uso del trasporto pubblico significa anche «promuovere una cultura della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente».

Anche Ragusa punta sugli autobus elettrici: il capoluogo, come avevamo raccontato, ha ottenuto fondi per la mobilità urbana e i nuovi autobus elettrici, che sono poi entrati nel bilancio del Comune con la quota più consistente prevista nel 2028.

«Continueremo su questa strada – conclude Nicastro – con determinazione e spirito di servizio, per dare a Vittoria e Scoglitti infrastrutture moderne, servizi efficienti e nuove opportunità di crescita. È un percorso di rinascita che sta producendo risultati tangibili e che intendiamo proseguire nell’interesse dell’intera comunità».

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