Ragusa, 7,8 milioni per bus e mobilità urbana entrano in bilancio: il grosso nel 2028

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I fondi del ministero dell’Ambiente per il trasporto pubblico e la mobilità urbana di Ragusa entrano ufficialmente nei conti del Comune. S tratta delle somme del «Progetto integrato di interventi per il potenziamento del Tpl e della governance di mobilità urbana», un progetto da 7.804.817,72 euro. Ma la cifra non arriva tutta subito: la parte più consistente è prevista nel 2028.

Da dove arrivano i fondi

Il finanziamento arriva dal «Programma integrato di interventi sulla mobilità urbana e metropolitana», istituito con il decreto interministeriale n. 2 del 7 gennaio 2026 del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, insieme ai ministeri dell’Economia e delle Infrastrutture, rettificato con il decreto n. 106 del 2 aprile 2026 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 21 maggio 2026. Il programma, con una dotazione nazionale di 500 milioni di euro, è finanziato dal fondo per le misure del Programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico e punta a ridurre l’impatto dei trasporti sulla qualità dell’aria, migliorando l’organizzazione dei servizi di mobilità.

Del progetto, con i nuovi autobus elettrici, le linee a chiamata e le paline informative annunciati dall’amministrazione, si era parlato anche alla Giornata della mobilità sostenibile di settembre.

Il servizio a chiamata e il biglietto

Nelle premesse l’atto richiama anche le due delibere approvate dal Consiglio comunale il 10 novembre 2025 sul trasporto pubblico urbano: la relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio e l’atto di indirizzo per il suo potenziamento, che prevede tra l’altro che il servizio a chiamata abbia una tariffa equivalente al biglietto ordinario, senza maggiorazioni. Nel frattempo in città è partita in via sperimentale anche la linea notturna del venerdì.

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