I fondi del ministero dell’Ambiente per il trasporto pubblico e la mobilità urbana di Ragusa entrano ufficialmente nei conti del Comune. S tratta delle somme del «Progetto integrato di interventi per il potenziamento del Tpl e della governance di mobilità urbana», un progetto da 7.804.817,72 euro. Ma la cifra non arriva tutta subito: la parte più consistente è prevista nel 2028.
Da dove arrivano i fondi
Il finanziamento arriva dal «Programma integrato di interventi sulla mobilità urbana e metropolitana», istituito con il decreto interministeriale n. 2 del 7 gennaio 2026 del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, insieme ai ministeri dell’Economia e delle Infrastrutture, rettificato con il decreto n. 106 del 2 aprile 2026 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 21 maggio 2026. Il programma, con una dotazione nazionale di 500 milioni di euro, è finanziato dal fondo per le misure del Programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico e punta a ridurre l’impatto dei trasporti sulla qualità dell’aria, migliorando l’organizzazione dei servizi di mobilità.
Nelle premesse l’atto richiama anche le due delibere approvate dal Consiglio comunale il 10 novembre 2025 sul trasporto pubblico urbano: la relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio e l’atto di indirizzo per il suo potenziamento, che prevede tra l’altro che il servizio a chiamata abbia una tariffa equivalente al biglietto ordinario, senza maggiorazioni. Nel frattempo in città è partita in via sperimentale anche la linea notturna del venerdì.
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, laureato in scienze giuridiche per le imprese, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni