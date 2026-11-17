Modica, maxi emergenza simulata all’Alberghiero: giovedì divieti di sosta e transito

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Giovedì 19 novembre a Modica piazzale Baden Powell e viale degli Oleandri saranno interdetti a sosta e traffico per una simulazione di maxi emergenza extra-ospedaliera all’Istituto professionale alberghiero Principi Grimaldi.

Gli orari dei divieti

Dalle 7.30 e fino al termine delle operazioni scatta il divieto di sosta con rimozione forzata in piazzale Baden Powell e nel tratto di viale degli Oleandri antistante l’istituto. Dalle 8, sempre fino alla conclusione delle operazioni, nelle stesse aree sarà vietato anche il transito: potranno passare soltanto i residenti, i mezzi di soccorso, le forze dell’ordine e i servizi di emergenza.

Lo stabilisce l’ordinanza n. 544 firmata oggi, 16 novembre, dal comandante della Polizia locale, Pierluigi Cannizzaro. Il provvedimento è stato chiesto dal presidente dell’Associazione nazionale Vigili del fuoco volontari, con una nota acquisita dal Comando il 15 novembre, per poter svolgere l’esercitazione in sicurezza nel piazzale e nel tratto di strada davanti all’istituto.

Secondo il Comando, i veicoli in sosta e il normale traffico intralcerebbero le operazioni della simulazione, pregiudicando la sicurezza stradale.

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