Il “Principi Grimaldi” al centro della ricerca sulla miopia: convegno internazionale su prevenzione e nuove tecnologie

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Un appuntamento scientifico di grande rilievo ha segnato una tappa significativa per il territorio e per il mondo della formazione: presso l’Aula Magna dell’I.P.S. “Principi Grimaldi” di Modica si è svolto il convegno dal titolo “Controllo della progressione miopica: verso il futuro insieme”, dedicato alle nuove frontiere della prevenzione e della gestione della miopia in età evolutiva.

Un evento che rappresenta un primato per l’istituto, trattandosi del primo convegno di oculistica e ottica interamente organizzato dall’indirizzo Ottico della scuola, con il coinvolgimento di professionisti, aziende del settore e specialisti della salute visiva.

Una scuola protagonista tra formazione e ricerca

L’iniziativa è stata fortemente voluta e coordinata dal dott. Gianluca Marchi, ottico optometrista e docente di Optometria e Contattologia, in collaborazione con il prof. Alex Cannella e con il contributo scientifico del gruppo Hoya, rappresentato dal dott. Giovanni Tarantino.

Determinante anche il sostegno della dirigente scolastica, prof.ssa Claudia Terranova, che ha ribadito il ruolo della scuola come ponte tra formazione, ricerca scientifica e mondo professionale.

Un approccio multidisciplinare alla miopia infantile

A guidare i lavori in qualità di moderatore è stato il prof. Alex Cannella, che ha sottolineato la necessità di un approccio condiviso e interdisciplinare per affrontare l’aumento globale dei casi di miopia nei bambini.

Il convegno ha riunito specialisti di diverse aree mediche e scientifiche, dando vita a una tavola rotonda di alto profilo.

Il contributo della comunità scientifica

Tra gli interventi, il dott. Maurizio Parisi, direttore UOC Oculistica di Ragusa, ha approfondito i meccanismi bio-fisiologici legati alla progressione miopica, soffermandosi sul ruolo dell’esposizione alla luce e della dopamina retinica.

Il dott. Alberto Belluardo, direttore UOC Oculistica di Vittoria, ha evidenziato l’importanza del follow-up nei pazienti miopi per prevenire complicanze retiniche.

Il dott. Roberto Modica ha invece illustrato i protocolli clinici dedicati alla gestione della miopia elevata in età pediatrica.

Prevenzione, educazione e ruolo della famiglia

Il dott. Francesco Spata, pediatra, ha richiamato l’attenzione sull’importanza della diagnosi precoce e sulla necessità di rafforzare l’educazione alla prevenzione nelle famiglie.

La dott.ssa Stefania Bongiovanni, ortottista, ha sottolineato il ruolo centrale della collaborazione multidisciplinare per garantire l’efficacia dei trattamenti e la continuità terapeutica nei giovani pazienti.

Ottica, ergonomia e innovazione tecnologica

Il dott. Gianluca Marchi ha approfondito gli aspetti tecnici legati all’ottica applicata, con particolare attenzione alla videocentratura clinica e all’ergonomia delle montature, elementi fondamentali per l’efficacia delle lenti nel controllo della progressione miopica.

Le nuove tecnologie al centro del convegno

Ampio spazio è stato dedicato alle innovazioni del settore.

Per HOYA, il dott. Giovanni Tarantino ha presentato l’evoluzione delle lenti MiyoSmart, basate sulla tecnologia D.I.M.S., con l’introduzione della nuova versione MiyoSmart IQ, pensata per il controllo avanzato della miopia.

Per CooperVision, il dott. Gabriele Pantaleo ha illustrato le caratteristiche delle lenti a contatto “MyDay MiSight”, evidenziando sicurezza, efficacia e importanza dell’educazione igienica nei pazienti pediatrici.

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