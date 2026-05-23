Dai banchi di scuola al podio europeo: la storia di Alessandro Peluso

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C’è chi divide le proprie giornate tra i banchi di scuola e gli allenamenti, tra i libri e il tatami, tra il futuro che si costruisce studiando e quello che si conquista con disciplina e sacrificio. Alessandro Peluso è uno di questi giovani.

Studente dell’Istituto alberghiero “Principi Grimaldi” di Modica, nella sede coordinata di Chiaramonte Gulfi, Alessandro sta portando avanti un percorso che unisce formazione scolastica e sport agonistico ad alti livelli, distinguendosi per costanza, determinazione e maturità.

Un equilibrio tra studio e sport

La sua storia non è quella di un talento isolato, ma di un ragazzo capace di far convivere due dimensioni impegnative della crescita: la scuola e lo sport.

Nel percorso scolastico Alessandro si sta formando nel settore dell’ospitalità, con l’obiettivo di costruire un futuro professionale solido. Parallelamente, ha scelto di dedicarsi al karate, disciplina che per lui rappresenta molto più di una competizione: un percorso di crescita personale fatto di concentrazione, controllo e rispetto.

Il successo alla Palakarate Cup europea

È sul tatami che Alessandro ha recentemente raggiunto uno dei risultati più importanti della sua giovane carriera sportiva. Ai Campionati Europei Paraolimpici di Karate – Palakarate Cup, ha conquistato la medaglia di bronzo nella specialità del kata, confrontandosi con atleti provenienti da tutta Europa.

Una prestazione che non è passata inosservata e che ha attirato l’attenzione del Direttore Tecnico della Nazionale Italiana, aprendo per lui nuove prospettive di crescita.

L’ingresso nel circuito federale a Roma

Il risultato europeo ha rappresentato un punto di svolta: Alessandro avrà ora la possibilità di allenarsi e gareggiare a Roma, all’interno del circuito federale, sotto la guida tecnica della Nazionale.

Un passaggio importante che conferma il valore del suo percorso e la continuità dei risultati ottenuti nel tempo.

Un curriculum sportivo già ricco di esperienze

Il bronzo europeo non è un episodio isolato. Alessandro Peluso ha già preso parte a Campionati Nazionali Paraolimpici di Karate e a competizioni regionali di atletica leggera, confrontandosi con atleti provenienti da tutta la Sicilia.

Esperienze diverse che testimoniano la sua versatilità e la capacità di mettersi in gioco in più discipline, sempre con spirito di crescita.

Scuola ed Erasmus: un percorso internazionale

Accanto allo sport, anche la scuola rappresenta un pilastro fondamentale del suo percorso. Alessandro è stato selezionato per un progetto Erasmus che lo ha portato a Malta, dove ha potuto vivere un’esperienza formativa internazionale tra studio, lavoro e confronto culturale.

Un’occasione che ha arricchito il suo bagaglio personale, rafforzando autonomia, apertura mentale e capacità di adattamento.

Una storia di impegno e inclusione

La vicenda di Alessandro Peluso racconta un modello di crescita basato su collaborazione e inclusione: scuola, famiglia e sport lavorano insieme per valorizzare le potenzialità individuali e offrire opportunità concrete.

Una storia che dimostra come la determinazione quotidiana possa trasformarsi in risultati reali, e come lo sport e la formazione possano procedere insieme verso lo stesso obiettivo.

Il futuro che si costruisce passo dopo passo

Quella di Alessandro è una traiettoria già chiara: costruire il proprio futuro senza rinunciare a nulla, affrontando ogni sfida con disciplina e consapevolezza.

Un percorso che non si limita ai risultati ottenuti, ma che guarda avanti, verso nuove competizioni, nuovi traguardi e nuove possibilità.

E su quella strada, Alessandro sta già dimostrando di avere passo, visione e continuità.

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