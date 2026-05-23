A Ragusa torna “Scuola in festa”: il centro storico si trasforma in un grande cortile per i bambini

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Ragusa si prepara a vivere un pomeriggio di festa e partecipazione con la terza edizione di “Scuola in festa – al centro i bimbi”, in programma venerdì 5 giugno dalle ore 17.00 nel centro storico.

L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Ragusa e curata dall’associazione Eduka coordinata da Daniele Spadola insieme a numerose realtà del territorio, punta a trasformare il cuore della città in uno spazio vivo, condiviso e a misura di bambino.

Il centro storico diventa uno spazio di gioco e socialità

L’obiettivo della manifestazione è chiaro: restituire ai più piccoli il ruolo di protagonisti della città, valorizzando il centro storico come luogo di incontro, gioco e relazione.

Per un pomeriggio, le strade e le piazze si trasformeranno in un grande cortile urbano, dove i bambini potranno riscoprire la semplicità dei giochi di strada, la creatività dei laboratori e la gioia della musica dal vivo.

Un evento pensato anche come momento simbolico di chiusura dell’anno scolastico e di inizio delle vacanze estive.

Creatività, scuola e digitale: il concorso educativo

Nel corso della manifestazione saranno premiati anche i vincitori del concorso di disegno e scrittura “Se spengo… accendo: l’educazione digitale tra consapevolezza e creatività”, dedicato al rapporto tra giovani e tecnologia.

I lavori realizzati dagli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado saranno esposti presso il Centro Commerciale Culturale di via Matteotti, offrendo uno spazio di riflessione sul valore delle relazioni autentiche lontano dagli schermi.

A dare un tocco simbolico all’iniziativa è anche la locandina ufficiale, realizzata partendo dal disegno del giovane studente Claudio Lauretta dell’Istituto Comprensivo Berlinguer, già premiato nella scorsa edizione.

Le istituzioni: “Il centro storico torna a vivere”

Il sindaco Peppe Cassì ha sottolineato come l’iniziativa rappresenti un tassello importante nel percorso di rilancio del centro storico come spazio vissuto quotidianamente dalle famiglie:

“Non solo un luogo da attraversare, ma uno spazio di vita, relazione e partecipazione”.

Sulla stessa linea l’assessore alla Pubblica Istruzione Catia Pasta, che evidenzia il valore educativo della festa:

“Educare significa creare occasioni di incontro, gioco e creatività. Portare la scuola in città significa rafforzare il legame tra giovani e comunità”.

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