Rc auto, in Sicilia l’8,1% dei veicoli circola senza assicurazione: terza in Italia

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In Sicilia più di otto veicoli su cento circolano senza assicurazione. Secondo le stime dell’Ania riprese da Segugio.it, nell’isola l’8,1% del parco circolante è privo di copertura Rc auto: è la terza percentuale più alta d’Italia, dopo la Campania (9,7%) e la Valle d’Aosta (9,3%), e ben sopra la media nazionale del 5,8%.

Sud e Isole le aree più critiche

Il Mezzogiorno resta la zona con l’incidenza più alta: 7,7% al Sud e 7,3% nelle Isole, contro il 4,7% del Nord. In numeri assoluti, però, è proprio il Nord a contare più veicoli scoperti: 1,14 milioni, oltre il 40% del totale.

In tutta Italia, nel 2025, i mezzi senza polizza sono circa 2,8 milioni, uno ogni 17 in circolazione. Un dato in lieve calo rispetto al 2024, quando erano 2,9 milioni (6,1%), il valore più alto dal 2017. Il numero resta però sugli stessi livelli di otto anni fa ed è lontano dal minimo del 2021, quando i veicoli non assicurati erano 2,4 milioni.

Cosa prevede la Manovra 2027

Per contrastare il fenomeno, il disegno di legge di bilancio 2027, ora all’esame della Camera, prevede che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il supporto dell’Aci, incroci almeno ogni tre mesi cinque banche dati pubbliche e assicurative: tra queste l’archivio delle coperture Rc auto, il Pubblico registro automobilistico, i dati sulle revisioni e il registro dei veicoli demoliti.

L’obiettivo è individuare i veicoli senza polizza che non rientrano nelle esenzioni previste dalla legge. Gli elenchi serviranno a sollecitare i proprietari a mettersi in regola e saranno messi a disposizione della Polizia stradale per i controlli. Le modalità operative saranno fissate da un decreto ministeriale entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, quindi potenzialmente entro marzo 2027.

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