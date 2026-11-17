A Vittoria stop a kebab e scommesse vicino a chiese e scuole: ma il regolamento si arena

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Il Comune di Vittoria sta lavorando ad un regolamento per l’apertura di nuove attività commerciali. Per salvaguardare il centro storico ed evitare che esso sia invaso da esercizi gestiti prevalentemente da stranieri. Non piacciono le rivendite di kebab, i centri scommesse, i negozi di chincaglieria, i sexy shop, attività di money transfer. Saranno vietate nel centro storico anche le attività di parrucchiere. Le attività attuali possono rimanere in vita, ma per il futuro non si potrà prevederne altre nel centro storico.

L’Amministrazione comunale vuole porre nuove regole severe ed evitare che in via Cavour e in piazza del Popolo, cuore pulsante della vita sociale e commerciale della città, possano sorgere delle attività definite poco confacenti ai centri storici.

Pur senza dirlo in modo palese, il regolamento mira a questi obiettivi, anche alla luce di alcune proteste, così come anche nelle altre zone della città si cercherà di salvaguardare i quartieri ed evitare che alcune attività sorgano nei pressi di chiese e scuole. Dovrà essere rispettata almeno una distanza di 250 metri.

Nel dettaglio, se il regolamento giungerà a termine, non sarà possibile aprire alcune attività in determinate aree urbane come sale da ballo, sexy shop, centri scommesse, rivendite di bevande h24, rivendite di kebab, macellerie halal (che vendono cioè carni lecite secondo la tradizione musulmana), friggitorie, pub.

Una previsione che però, secondo alcuni, sembrerebbe eccessiva. In tutti i quartieri si trovano chiese, scuole, uffici, giardini pubblici: un divieto nel raggio di 250 metri (e, di conseguenza, in un diametro di 500 metri) significherebbe impedire, di fatto, la nascita di alcune attività commerciali che non troverebbero spazi per accoglierli. E questa previsione potrebbe bloccarne lo sviluppo.

Le criticità sono emerse anche in una recente seduta del Consiglio comunale. Gino Pelligra, di Forza Italia, ha proposto di ridurre la distanza prevista dai luoghi sensibili a 150 metri. In caso contrario si rischierebbe di bloccare tutta la città. Ad appoggiare tale scelta erano Bianca Mascolino, Marco Greco e tutti i consiglieri di opposizione. Ma l’emendamento non è stato approvato e tutto si è concluso con un nulla di fatto.

Come spesso accade, la seduta del Consiglio comunale è andata a vuoto e ogni decisione è stata rinviata.

Ma le modifiche sono necessarie perché quello proposto dalla giunta ha evidenti criticità. Toccherà ai gruppi consiliari trovare la quadra e un accordo che accontenti tutti, ma che soprattutto non vada incontro a ricorsi. La bozza predisposta dal comune ha già trovato alcune lagnanze, perché vieterebbe anche il trasferimento dell’attività di padre in figlio. Alcune attività del centro storico o alcune attività di parruccheria dovrebbero chiudere i battenti quando il titolare dovrà andare in pensione.

Ma sullo sfondo resta il nodo irrisolto di tante città e nel mirino ci sono soprattutto le attività gestite da stranieri. Perché anche se nessuno lo dice ufficialmente, il nuovo regolamento ha un obiettivo preciso: evitare l’eccessiva proliferazione di attività commerciali – soprattutto alcune tipologie – gestite da stranieri. Ma se in altre città siciliane (come Mazara del Vallo e Palermo) le attività della tradizione araba si sono inserite nel tessuto sociale della città, a Vittoria la presenza di immigrati si incrocia con alcuni irrisolti problemi di sicurezza pubblica che la città sente fortemente e che hanno un riverbero anche sulle possibilità di sviluppo commerciale. Il regolamento per le attività commerciali del centro storico si inserisce in questo contesto. Ma la proposta portata in aula viene ritenuta da alcuni troppo rigida, di fatto non ci sarebbero aree disponibili e si rischierebbe di bloccare lo sviluppo della città e di innescare una serie di ricorsi e di controversie giudiziarie.

Per il momento, ogni decisione resta sospesa. Anche su questo scoglio, il Consiglio comunale di Vittoria rischia l’impasse. Quando mancano appena cinque mesi alla conclusione dell’attività.

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