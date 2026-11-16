Ha investito una ragazza e si è allontanato senza prestare soccorso: denunciato

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E’accaduto venerdì pomeriggio, intorno alle 18.00 in via della Costituzione a Modica. Una giovane, venticinquenne, è stata investita da una Citroen mentre stava attraversando la strada. L’autovettura si è subito allontanata; il conducente non si è fermato a prestare soccorso. Per la ragazza, che è stata costretta alle immediate cure del Pronto soccorso dell’ospedale Maggiore Baglieri, una prognosi di 25 giorni e le dimissioni che sono avvenute sabato.

Gli agenti della Polizia Locale, intervenuti sul posto, hanno rintracciato il guidatore dell’auto ed hanno provveduto a denunciarlo per omissione di soccorso grazie anche alle immagini e alle testimonianze di alcune persone presenti sul posto al momento dell’incidente

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