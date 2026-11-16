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Ha investito una ragazza e si è allontanato senza prestare soccorso: denunciato

Ha investito una ragazza e si è allontanato senza prestare soccorso: denunciato

16 Nov 2026 15:16
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E’accaduto venerdì pomeriggio, intorno alle 18.00 in via della Costituzione a Modica. Una giovane, venticinquenne, è stata investita da una Citroen mentre stava attraversando la strada. L’autovettura si è subito allontanata; il conducente non si è fermato a prestare soccorso. Per la ragazza, che è stata costretta alle immediate cure del Pronto soccorso dell’ospedale Maggiore Baglieri, una prognosi di 25 giorni e le dimissioni che sono avvenute sabato. 

Gli agenti della Polizia Locale, intervenuti sul posto, hanno rintracciato il guidatore dell’auto ed hanno provveduto a denunciarlo per omissione di soccorso grazie anche alle immagini e alle testimonianze di alcune persone presenti sul posto al momento dell’incidente

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Giada Drocker
Giornalista professionista nata a Trieste nel 1970 e iscritta all'albo dal 1997. Ha iniziato a Trieste nei primi anni Novanta come tele e radiocronista e conduttrice per l'emittente RTA Tele Antenna. Dal 1995 si è trasferita in Sicilia, dove ha lavorato per il Gruppo Editoriale Mediterraneo (Video Mediterraneo, Radio Mediterraneo) 1995/2002 e Tele Città Val d'Ippari 2003/2004. Nel corso degli anni ha affiancato altre attività legate alla comunicazione giornalistica: uffici stampa e conduzione di eventi per enti pubblici, piani di comunicazione per progetti di formazione professionale finanziati con fondi europei, e docenza di tecniche di comunicazione giornalistica. Ha collaborato con il Giornale di Sicilia dal 2003 al 2021, anche come redattrice, ed è stata inviata nel 2003 sul caso della scomparsa di Denise Pipitone. Ha lavorato anche per il Tgs, il telegiornale di Sicilia, tra il 2019 e il 2021. Dal 2014 è collaboratrice per la provincia di Ragusa dell'agenzia AGI, e dal 2021 ha collaborato con il quotidiano La Repubblica. Si occupa di cronaca giudiziaria e bianca, politica, sindacato, enti locali, sport e politiche migratorie, con produzione foto, audio e video. Dal 2023 al 2025 è stata addetta stampa del progetto dell'ass.ne I Tetti colorati "TFT -Trasformare la fascia trasformata" del Ragusano. Dal 2024 è addetta stampa, telecronista e addetta alla comunicazione della Virtus Eirene Ragusa, squadra di basket femminile di A2. Tra le altre attività è coautrice dell libro "E' la stampa, bellezze!" (ed. Leima 2019 cod.ISBN 978-88-98395-81-1) e ha partecipato come relatrice alle Giornate Europee dell'Economia "La situazione lavorativa negli iblei, strumenti e contrasto al caporalato (Palermo, 2019; Esistere e resistere: le condizioni socio sanitarie delle donne nella fascia trasformata del Ragusano "Diritto di cronaca e tutela dei soggetti in particolare condizione di fragilità" (Ragusa, 2024); Coltivare futuro "Esperienze e modelli concreti di governance di filiera per esplorare possibilità e strumeti attraverso cui costruire filiere socialmente giuste" (Torino, 2026). Ha un brevetto di sommozzatore di primo grado, parla inglese (B2) e spagnolo (livello base-intermedio), ha competenze informatiche. Già segretaria di Assostampa Ragusa, attualmente componente del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia.