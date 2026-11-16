Cosa fare questa settimana in provincia di Ragusa: Rosso Malpelo e Pinocchio

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Teatro per grandi e piccoli, una settimana dedicata alle tele delle chiese di Modica, un’attrice di cinema a Scicli e tre giorni di incontri a Ragusa. Ecco gli appuntamenti più importanti in provincia di Ragusa da lunedì 16 a domenica 22 novembre. Tutti gli eventi, giorno per giorno, sono nell’agenda di RagusaOggi: Eventi della settimana in provincia di Ragusa.

Modica, una settimana per i Teleri

Da lunedì 16, alle 17.30, Sala Teatro Don Bosco di Modica Alta. Salesiani, Società Carlo Papa e Pro Loco dedicano sette giorni ai teleri, i grandi dipinti su tela delle chiese modicane: in sala si potrà vedere da vicino un telero antico della chiesa del Carmine. All’apertura il vescovo Salvatore Rumeo e la sindaca Maria Monisteri Caschetto; in settimana un’estemporanea d’arte, la visita al complesso di Santa Maria di Gesù sabato e le premiazioni domenica.

Scicli, Kasia Smutniak presenta «Mustang»

Martedì 17, alle 19.30, Nuovo Cine Teatro Italia. L’attrice accompagna la proiezione del film che alla Festa del Cinema di Roma ha vinto il Premio del Pubblico Terna. Biglietti in prevendita online e al botteghino. Lo stesso giorno, alle 19, a Ragusa si inaugura al Prima Classe la mostra dei telefoni d’epoca.

Ragusa, la Notte Bianca della Politica

Da venerdì 20, alle 17, auditorium della Camera di Commercio in piazza Libertà. La settima edizione si apre con la lectio di Franco Valentini e Aldo Sandulli sulle regole dello spazio e si chiude domenica 22 alle 20 con Vittorio Emanuele Parsi e il suo libro «Contro gli imperi». Il programma nel nostro articolo: Notte Bianca della Politica, si apre con lo spazio.

Ragusa, «Oh, Dio mio!» apre la stagione di Casamatta

Venerdì 20 alle 20.30, sabato 21 e domenica 22 alle 18, Casamatta, viale Europa 85. La commedia di Anat Gov, diretta e interpretata da Valentina Ferrante e Massimo Leggio, è il primo dei sei titoli della stagione. Prenotazioni al 388 4591604.

Modica, la caccia al tesoro dei diritti

Sabato 21, dalle 9.30, piazza Matteotti. Per la Giornata dei diritti dell’infanzia la cooperativa L’Arca trasforma il centro storico in un gioco a squadre per bambini e ragazzi; iscrizioni entro giovedì 19. I dettagli: Modica, piazza Matteotti diventa una caccia al tesoro dei diritti.

Modica, Enrico Guarneri è Rosso Malpelo

Sabato 21 alle 21, domenica 22 alle 18.30 e alle 21, Teatro Garibaldi. Dalla novella di Giovanni Verga, con la regia di Guglielmo Ferro: è il secondo titolo della stagione di prosa del teatro modicano.

Ragusa Ibla, Pinocchio apre il Donnafugata dei Piccoli

Domenica 22, alle 17 e alle 18.30, Teatro Donnafugata. Parte la sezione per le famiglie del festival «Ragusa Dietro il Sipario», quest’anno dedicato alla libertà, con il Pinocchio della compagnia Abaco scritto e diretto da Fabio Guastella, con Giuseppe Arezzi e Valentina Cannizzo.

Domenica, due mostre che si aprono

Domenica 22, alle 17, SACCA gallery di Modica: inaugura «Carta, Forbice, Sasso», collettiva di sei artisti curata da Giovanni Scucces, a ingresso libero fino al 23 gennaio. Alle 18.30, Galleria iblea Symposium di Ragusa, via Sant’Anna 196: si apre la personale di Giuseppe Fratantonio «Appunti di viaggio e archeologia della memoria».

Restano aperte in settimana anche la mostra sugli ottant’anni dei Carmelitani al Santuario del Carmine di Ragusa, «Mondi Multipli» a Scicli e i dinosauri del Museo di storia naturale di Comiso. L’elenco completo, con orari e luoghi, è sulla pagina Eventi della settimana in provincia di Ragusa.

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