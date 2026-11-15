Necrologi: È scomparsa Carmela Mossuto

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Serenamente, munita dei conforti religiosi, è tornata alla casa del Padre la signora

Carmela Mossuto

ved. Gueli, di anni 89

Ne danno il triste annuncio il fratello Giovanni e la cognata Salvina, i nipoti Irene con Giovanni, Valentina con Andrea, i pronipoti Martina, Stefano, Benedetta e Leonardo e i parenti tutti.

Il corteo muoverà lunedì 16 novembre 2026, alle ore 14.45, dalla casa della cara estinta in Corso Kennedy n. 10.

I funerali avranno luogo presso la Chiesa Madre.

Le offerte saranno devolute all’Associazione “Nati per crescere”. Si dispensa dalle visite.

Chiaramonte Gulfi, 15 novembre 2026

Onoranze funebri Tidona G.

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