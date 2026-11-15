Emanato il decreto: 6 milioni di euro per le borse di studio degli specializzandi sanitari non medici negli atenei di Palermo, Catania e Messina.
Necrologi: È scomparsa Carmela Mossuto
15 Nov 2026 12:39
Serenamente, munita dei conforti religiosi, è tornata alla casa del Padre la signora
Carmela Mossuto
ved. Gueli, di anni 89
Ne danno il triste annuncio il fratello Giovanni e la cognata Salvina, i nipoti Irene con Giovanni, Valentina con Andrea, i pronipoti Martina, Stefano, Benedetta e Leonardo e i parenti tutti.
Il corteo muoverà lunedì 16 novembre 2026, alle ore 14.45, dalla casa della cara estinta in Corso Kennedy n. 10.
I funerali avranno luogo presso la Chiesa Madre.
Le offerte saranno devolute all’Associazione “Nati per crescere”. Si dispensa dalle visite.
Chiaramonte Gulfi, 15 novembre 2026
Onoranze funebri Tidona G.
© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali
© Riproduzione riservata