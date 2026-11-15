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Museo archeologico ibleo, l’Archeoclub: è il quarto della Sicilia
15 Nov 2026 12:34
Migliaia di reperti che raccontano il territorio dalla preistoria all’età bizantina. Per Vincenzo Piazzese, presidente dell’Archeoclub d’Italia sede di Ragusa, il Museo archeologico ibleo è «il quarto museo della Sicilia».
Tra i pezzi che Piazzese indica come più significativi ci sono gli ossi a globuli, misteriosi manufatti preistorici risalenti all’antica età del Bronzo, il guerriero di Castiglione, «una stele importantissima dell’VIII secolo a.C.», e un’anfora romana del II secolo a.C. con la raffigurazione di Iside.
Perché «ibleo»
Il nome del museo, spiega il presidente dell’Archeoclub, richiama i monti Iblei, cioè il territorio del Sud-Est dell’isola. E ripercorre anche la storia del nome della città: dall’antico Rhagousa, dal greco «terra ricca di fratture» secondo una delle ipotesi, alla Rakkusa del periodo arabo, fino a Ibla, legata a una moneta del II secolo a.C. con la dea Ibla e un’ape alle spalle. Altre ipotesi fanno derivare il nome dal latino Ragusia o dall’antica colonia greca di Hybla Heraia.
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