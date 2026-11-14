Festival organistico, gemellaggio Ragusa-Amburgo: stasera l’organo della Cattedrale

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Il Festival organistico di Ragusa stringe un legame con Amburgo. Ieri sera, nella chiesa del Santissimo Salvatore, è stato siglato il gemellaggio tra il XXXI Festival organistico internazionale «Marco D’Avola – Città di Ragusa» e il Festival internazionale di Amburgo, uno dei momenti più importanti dell’edizione 2026.

Ad accompagnare la firma è stato il concerto del maestro Fernando Gabriel Swiech, organista tedesco-brasiliano, che ha eseguito musiche di Bach, Mendelssohn, Reger, Saint-Saëns, Vierne e Fernando Britto sull’organo del Santissimo Salvatore. Il maestro Marco D’Avola, assente per seri motivi personali, è stato rappresentato dall’accordatore d’organi Franco Carfì, insieme al parroco del Santissimo Salvatore, don Luigi Diquattro.

Alle 19.30 l’organo restaurato della Cattedrale

Il festival prosegue questa sera: alle 19.30, nella Cattedrale di San Giovanni Battista, sarà presentato al pubblico il restauro dello storico organo Serassi-Tamburini, realizzato tra il 1857 e il 1968, uno degli strumenti più importanti del patrimonio musicale e liturgico della diocesi. A chiudere la serata sarà un breve concerto dello stesso maestro Swiech, primo assaggio delle possibilità dell’organo restaurato.

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