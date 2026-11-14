Avviso del Ministero della Salute del 12 novembre: richiamato il lotto 4406 di pomodoro datterino da 500 grammi, prodotto in uno stabilimento di Vittoria.
Necrologi: È scomparso Giorgio Diquattro
14 Nov 2026 14:07
Oggi, serenamente munito dei conforti religiosi, è venuto a mancare all’affetto dei propri cari il signor
Giorgio Diquattro
di anni 81
Ne danno il triste annuncio la moglie Marisa, la figlia Emanuela, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti.
Il corteo in auto muoverà lunedì 16 novembre 2026, alle ore 15.00, dalla casa del caro estinto in via Guglielmo Nicastro, 15.
I funerali avranno luogo nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Ausiliatrice (Padri Salesiani).
Si ringrazia anticipatamente quanti si uniranno nel ricordo e nella preghiera. Le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza. Si dispensa dalle visite.
Ragusa, 14 novembre 2026
Carmelo Gulino
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