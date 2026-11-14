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Necrologi: È scomparso Giorgio Diquattro

Necrologi: È scomparso Giorgio Diquattro

14 Nov 2026 14:07
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Oggi, serenamente munito dei conforti religiosi, è venuto a mancare all’affetto dei propri cari il signor

Giorgio Diquattro
di anni 81

Ne danno il triste annuncio la moglie Marisa, la figlia Emanuela, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti.

Il corteo in auto muoverà lunedì 16 novembre 2026, alle ore 15.00, dalla casa del caro estinto in via Guglielmo Nicastro, 15.

I funerali avranno luogo nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Ausiliatrice (Padri Salesiani).

Si ringrazia anticipatamente quanti si uniranno nel ricordo e nella preghiera. Le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza. Si dispensa dalle visite.

Ragusa, 14 novembre 2026

Carmelo Gulino

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