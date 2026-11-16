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Asp di Ragusa, i genitori di un bimbo autistico chiedono i danni per la terapia ABA

Asp di Ragusa, i genitori di un bimbo autistico chiedono i danni per la terapia ABA

16 Nov 2026 07:30
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Da una parte una famiglia che per il proprio figlio chiede la terapia ABA, un trattamento riabilitativo, e adesso anche il risarcimento dei danni. Dall’altra parte l’Asp di Ragusa, che ha deciso di costituirsi in giudizio per difendere il proprio operato. La vicenda, che si gioca davanti al Tribunale di Ragusa – Sezione Lavoro, emerge dalla deliberazione n. 2400 del 14 novembre 2026 firmata dal direttore generale Giuseppe Drago e pubblicata sull’albo pretorio dell’azienda sanitaria.

Al centro c’è un bambino con un disturbo dello spettro autistico. Per lui i genitori chiedono che il percorso riabilitativo non si interrompa: è la richiesta di continuità terapeutica che attraversa tutta la vicenda.

Il primo round: il giudice ordina la terapia ABA fino al 2027

La storia giudiziaria comincia nel 2024. Con un ricorso d’urgenza (articolo 700 del codice di procedura civile), i genitori si erano rivolti al Tribunale di Ragusa per ottenere dall’Asp l’erogazione del trattamento riabilitativo con metodica ABA o, in alternativa, il rimborso delle spese sostenute privatamente.

Quel procedimento si è chiuso con un’ordinanza del 24 dicembre 2025. Dopo una consulenza tecnica d’ufficio, il tribunale ha disposto che l’azienda sanitaria eroghi il trattamento nei termini indicati dal consulente, fino al 31 dicembre 2027.

La nuova causa: diritto alla terapia e risarcimento

La famiglia, tuttavia, non si è fermata. Con un secondo ricorso, notificato all’Asp il 21 maggio 2026, gli stessi genitori chiedono ora al giudice del lavoro di accertare nel merito il diritto del figlio alle prestazioni riabilitative. Non solo: domandano anche il risarcimento dei danni che, secondo la loro tesi, il bambino avrebbe subito per la mancata continuità terapeutica. L’udienza di comparizione è fissata per l’11 dicembre 2026.

Nella delibera l’Asp sostiene di aver agito nel rispetto della normativa nazionale e regionale sull’assistenza e sul trattamento riabilitativo delle persone con disturbi dello spettro autistico, attenendosi alle disposizioni e ai protocolli applicabili.

L’avvocato interno non è disponibile: incarico a una legale di Siracusa

C’è poi un passaggio organizzativo. Il 22 ottobre il direttore del Servizio legale dell’Asp ha comunicato di non poter assumere la difesa dell’azienda in questa causa, per il carico di lavoro e per le scadenze processuali imminenti. Di conseguenza il direttore generale, il 26 ottobre, ha scelto dall’elenco dei legali fiduciari dell’azienda l’avvocata Carla Barbone del Foro di Siracusa.

Resta un dettaglio che può far discutere: il ricorso era arrivato all’Asp a maggio, mentre l’incarico alla legale esterna è stato formalizzato a metà novembre, a meno di un mese dall’udienza. Sul merito, invece, l’ultima parola spetterà al tribunale, chiamato a stabilire se il bambino abbia diritto alla terapia anche oltre la fase d’urgenza e se alla famiglia spetti un risarcimento.

Il tema dei servizi per l’autismo nella provincia è da tempo al centro dell’attenzione: nei mesi scorsi il Centro per l’autismo dell’Asp ha lasciato piazza Igea per una sede temporanea, mentre a Pozzallo i dati sopra la media hanno spinto a chiedere un tavolo tecnico regionale.

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Enzo Scarso
# Enzo Scarso – Biografia **Enzo Scarso è un giornalista, laureato in scienze giuridiche per le imprese, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio. Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it. Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare. La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano. Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio. Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni