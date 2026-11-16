Terapia ABA, i genitori di un bimbo autistico chiedono i danni all'Asp di Ragusa. L'azienda resiste: udienza l'11 dicembre.
Asp di Ragusa, i genitori di un bimbo autistico chiedono i danni per la terapia ABA
16 Nov 2026 07:30
Da una parte una famiglia che per il proprio figlio chiede la terapia ABA, un trattamento riabilitativo, e adesso anche il risarcimento dei danni. Dall’altra parte l’Asp di Ragusa, che ha deciso di costituirsi in giudizio per difendere il proprio operato. La vicenda, che si gioca davanti al Tribunale di Ragusa – Sezione Lavoro, emerge dalla deliberazione n. 2400 del 14 novembre 2026 firmata dal direttore generale Giuseppe Drago e pubblicata sull’albo pretorio dell’azienda sanitaria.
Al centro c’è un bambino con un disturbo dello spettro autistico. Per lui i genitori chiedono che il percorso riabilitativo non si interrompa: è la richiesta di continuità terapeutica che attraversa tutta la vicenda.
Il primo round: il giudice ordina la terapia ABA fino al 2027
La storia giudiziaria comincia nel 2024. Con un ricorso d’urgenza (articolo 700 del codice di procedura civile), i genitori si erano rivolti al Tribunale di Ragusa per ottenere dall’Asp l’erogazione del trattamento riabilitativo con metodica ABA o, in alternativa, il rimborso delle spese sostenute privatamente.
Quel procedimento si è chiuso con un’ordinanza del 24 dicembre 2025. Dopo una consulenza tecnica d’ufficio, il tribunale ha disposto che l’azienda sanitaria eroghi il trattamento nei termini indicati dal consulente, fino al 31 dicembre 2027.
La nuova causa: diritto alla terapia e risarcimento
La famiglia, tuttavia, non si è fermata. Con un secondo ricorso, notificato all’Asp il 21 maggio 2026, gli stessi genitori chiedono ora al giudice del lavoro di accertare nel merito il diritto del figlio alle prestazioni riabilitative. Non solo: domandano anche il risarcimento dei danni che, secondo la loro tesi, il bambino avrebbe subito per la mancata continuità terapeutica. L’udienza di comparizione è fissata per l’11 dicembre 2026.
Nella delibera l’Asp sostiene di aver agito nel rispetto della normativa nazionale e regionale sull’assistenza e sul trattamento riabilitativo delle persone con disturbi dello spettro autistico, attenendosi alle disposizioni e ai protocolli applicabili.
L’avvocato interno non è disponibile: incarico a una legale di Siracusa
C’è poi un passaggio organizzativo. Il 22 ottobre il direttore del Servizio legale dell’Asp ha comunicato di non poter assumere la difesa dell’azienda in questa causa, per il carico di lavoro e per le scadenze processuali imminenti. Di conseguenza il direttore generale, il 26 ottobre, ha scelto dall’elenco dei legali fiduciari dell’azienda l’avvocata Carla Barbone del Foro di Siracusa.
Resta un dettaglio che può far discutere: il ricorso era arrivato all’Asp a maggio, mentre l’incarico alla legale esterna è stato formalizzato a metà novembre, a meno di un mese dall’udienza. Sul merito, invece, l’ultima parola spetterà al tribunale, chiamato a stabilire se il bambino abbia diritto alla terapia anche oltre la fase d’urgenza e se alla famiglia spetti un risarcimento.
Il tema dei servizi per l’autismo nella provincia è da tempo al centro dell’attenzione: nei mesi scorsi il Centro per l’autismo dell’Asp ha lasciato piazza Igea per una sede temporanea, mentre a Pozzallo i dati sopra la media hanno spinto a chiedere un tavolo tecnico regionale.
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