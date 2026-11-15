Treno fermo per due ore a Donnafugata: odissea per trenta passeggeri di Vittoria

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Una giornata alla scoperta del barocco di Modica, poi quasi due ore fermi alla stazione di Donnafugata senza sapere cosa stesse succedendo. È finito così, sabato sera, il rientro in treno di una trentina di partecipanti a una visita organizzata dall’associazione culturale Italia Nostra, partiti la mattina da Vittoria. A casa, secondo la segnalazione che ci è giunta in redazione, sarebbero arrivati solo intorno alle 21.30, in autobus.

La giornata era cominciata senza intoppi. Il gruppo aveva raggiunto Modica in treno e, accompagnato da una guida, aveva visitato il centro storico: il complesso monumentale di Santa Maria del Gesù, il belvedere del Pizzo, la chiesa di San Giorgio, l’area del Castello dei Conti, la casa natale di Salvatore Quasimodo, la chiesa rupestre di San Nicolò e diversi musei, con una degustazione di cioccolato a chiudere il percorso.

I problemi sono cominciati nel tardo pomeriggio. Il treno da Modica per Vittoria è partito già in ritardo e, dopo la fermata di Ragusa, si è fermato alla stazione di Donnafugata ben oltre i normali tempi tecnici. Secondo il racconto dei passeggeri, nessuno sarebbe stato in grado di spiegare cosa fosse successo. Solo dopo quasi due ore sarebbe arrivata la comunicazione di un servizio sostitutivo su gomma.

Il primo mezzo arrivato sul posto avrebbe avuto appena una decina di posti, troppo pochi per tutti. Il minibus sarebbe ripartito e ai viaggiatori sarebbe stato assicurato l’arrivo di un autobus più grande. Per aspettarlo, il gruppo si è spostato a piedi dalla stazione alla vicina rotatoria del Castello di Donnafugata, percorrendo alcune centinaia di metri al buio e nell’umidità della sera. Nell’attesa, esasperati dalla mancanza di informazioni, diversi passeggeri hanno protestato e alcuni avrebbero chiamato anche le forze dell’ordine per segnalare quanto accaduto e chiedere quali passi intraprendere.

Ai partecipanti resta l’amarezza, soprattutto per la mancanza di comunicazioni e per la gestione del disservizio. Una delusione in più perché, raccontano, avevano scelto il treno proprio per dare valore a questo mezzo di trasporto. La vicenda riapre il discorso sulle criticità dei collegamenti ferroviari nel Sud-Est e sulla necessità di garantire più tutele e informazioni ai passeggeri quando qualcosa va storto lungo la linea.

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