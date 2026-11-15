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Treno fermo per due ore a Donnafugata: odissea per trenta passeggeri di Vittoria

Treno fermo per due ore a Donnafugata: odissea per trenta passeggeri di Vittoria

15 Nov 2026 09:53
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Una giornata alla scoperta del barocco di Modica, poi quasi due ore fermi alla stazione di Donnafugata senza sapere cosa stesse succedendo. È finito così, sabato sera, il rientro in treno di una trentina di partecipanti a una visita organizzata dall’associazione culturale Italia Nostra, partiti la mattina da Vittoria. A casa, secondo la segnalazione che ci è giunta in redazione, sarebbero arrivati solo intorno alle 21.30, in autobus.

La giornata era cominciata senza intoppi. Il gruppo aveva raggiunto Modica in treno e, accompagnato da una guida, aveva visitato il centro storico: il complesso monumentale di Santa Maria del Gesù, il belvedere del Pizzo, la chiesa di San Giorgio, l’area del Castello dei Conti, la casa natale di Salvatore Quasimodo, la chiesa rupestre di San Nicolò e diversi musei, con una degustazione di cioccolato a chiudere il percorso.

I problemi sono cominciati nel tardo pomeriggio. Il treno da Modica per Vittoria è partito già in ritardo e, dopo la fermata di Ragusa, si è fermato alla stazione di Donnafugata ben oltre i normali tempi tecnici. Secondo il racconto dei passeggeri, nessuno sarebbe stato in grado di spiegare cosa fosse successo. Solo dopo quasi due ore sarebbe arrivata la comunicazione di un servizio sostitutivo su gomma.

Il primo mezzo arrivato sul posto avrebbe avuto appena una decina di posti, troppo pochi per tutti. Il minibus sarebbe ripartito e ai viaggiatori sarebbe stato assicurato l’arrivo di un autobus più grande. Per aspettarlo, il gruppo si è spostato a piedi dalla stazione alla vicina rotatoria del Castello di Donnafugata, percorrendo alcune centinaia di metri al buio e nell’umidità della sera. Nell’attesa, esasperati dalla mancanza di informazioni, diversi passeggeri hanno protestato e alcuni avrebbero chiamato anche le forze dell’ordine per segnalare quanto accaduto e chiedere quali passi intraprendere.

Ai partecipanti resta l’amarezza, soprattutto per la mancanza di comunicazioni e per la gestione del disservizio. Una delusione in più perché, raccontano, avevano scelto il treno proprio per dare valore a questo mezzo di trasporto. La vicenda riapre il discorso sulle criticità dei collegamenti ferroviari nel Sud-Est e sulla necessità di garantire più tutele e informazioni ai passeggeri quando qualcosa va storto lungo la linea.

Leggi anche: Il treno storico torna nel Ragusano: tre date per viaggiare tra il barocco

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Enzo Scarso
# Enzo Scarso – Biografia **Enzo Scarso è un giornalista, laureato in scienze giuridiche per le imprese, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio. Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it. Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare. La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano. Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio. Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni