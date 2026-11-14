Novembre in costume a Marina di Ragusa: c’è chi torna a fare il bagno con 23 gradi

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C’è chi venerdì 13 novembre, guardando il calendario, avrebbe dovuto pensare all’autunno inoltrato. E chi invece, guardando il mare di Marina di Ragusa, ha deciso di prendere costume e asciugamano e concedersi persino un bagno.

Sole, cielo sereno e temperature decisamente gradevoli hanno regalato alla costa ragusana una giornata dal sapore quasi estivo. A Marina di Ragusa la temperatura massima si è attestata attorno ai 23 gradi, con condizioni che hanno riportato qualcuno sulla spiaggia e, per i meno freddolosi, direttamente in acqua. A Ragusa, dove l’altitudine rende inevitabilmente il clima più fresco rispetto alla costa, la temperatura ha comunque superato i 20 gradi nelle ore centrali.

Novembre come agosto? Non proprio. Ma la coincidenza temporale rende inevitabile richiamare la tradizionale “estate di San Martino”, l’espressione popolare con cui si indica quel periodo di giornate più miti e soleggiate che può verificarsi intorno all’11 novembre, dopo i primi assaggi d’autunno.

Non è naturalmente un fenomeno meteorologico con una data fissa né una vera seconda estate. Ma quest’anno, almeno nel Ragusano, la definizione sembra particolarmente azzeccata: temperature superiori ai 20 gradi, poche nuvole e ancora la possibilità di godersi il lungomare senza giacconi e ombrelli.

Sabato ancora sole: fino a 22-23 gradi a Marina

Le buone notizie dovrebbero continuare anche oggi, sabato 14 novembre.

A Marina di Ragusa sono previsti cieli sereni o poco nuvolosi, praticamente senza precipitazioni, con temperature che secondo i diversi modelli potranno raggiungere 22-23 gradi nelle ore centrali. Il vento sarà prevalentemente occidentale o nord-occidentale e il mare resterà mosso, soprattutto nella prima parte della giornata. La temperatura superficiale dell’acqua viene indicata intorno ai 20,5 gradi.

A Ragusa la giornata sarà ugualmente stabile e asciutta, con cielo prevalentemente poco nuvoloso. Le minime si aggireranno sui 13-14 gradi, mentre durante le ore centrali si arriverà attorno ai 19-20 gradi. Nessuna pioggia significativa è prevista.

Domenica cambia poco: ancora mite e senza pioggia

Il quadro resta favorevole anche per domenica 15 novembre.

A Marina di Ragusa le previsioni indicano ancora una giornata prevalentemente soleggiata o poco nuvolosa, con una minima attorno ai 15-16 gradi e una massima sui 21-22 gradi. Il mare dovrebbe inoltre diventare progressivamente poco mosso.

A Ragusa sono previste temperature tra circa 13 e 20 gradi, ancora senza precipitazioni significative. Qualche nube in più potrà comparire nel corso della giornata, ma senza compromettere un fine settimana che continuerà ad avere caratteristiche decisamente miti per metà novembre.

Due Italie: qui il bagno, al Nord frane ed evacuazioni

E mentre sulla costa ragusana qualcuno entrava in mare, a poche centinaia di chilometri di distanza l’Italia mostrava un volto completamente diverso.

Una forte perturbazione atlantica ha investito soprattutto Liguria e Toscana, dove in alcune zone sono caduti in 24 ore oltre 300 millimetri di pioggia, quantitativi paragonabili alle precipitazioni di diversi mesi.

In provincia di Genova una palazzina è stata evacuata a Carasco a causa di una frana: dieci persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni. Un altro movimento franoso nel territorio di Sant’Olcese aveva isolato circa venti persone.

Pesante anche il bilancio in Toscana. Nell’Aretino si sono registrati allagamenti, frane, strade chiuse e automobilisti rimasti intrappolati nell’acqua. A Sansepolcro alcune persone sono state evacuate in elicottero. Nel complesso, venerdì risultavano ancora 124 persone isolate nelle province di Arezzo, Lucca e Massa-Carrara e quasi un centinaio quelle evacuate o allontanate preventivamente dalle proprie abitazioni.

Una fotografia meteorologica dell’Italia quasi divisa in due: piogge torrenziali, frane e fiumi sotto osservazione al Centro-Nord; sole e oltre venti gradi nel Ragusano.

E così, almeno per questo fine settimana, l’estate di San Martino sulla costa iblea sembra avere deciso di prendersi qualche giorno in più. Con una curiosa conseguenza: mentre il calendario corre verso dicembre, a Marina di Ragusa c’è ancora qualcuno che il mare preferisce guardarlo… direttamente dall’acqua.

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