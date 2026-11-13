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Giarratana in festa per Sant’Ilaria: il programma fino a domenica
13 Nov 2026 18:35
Giarratana rinnova la devozione a Sant’Ilaria vergine e martire. Dopo l’avvio di ieri con la messa dedicata a tutte le mamme, proseguono fino a domenica le celebrazioni del triduo nella chiesa di San Bartolomeo Apostolo, dove è custodito il corpo della santa, arrivato dalle catacombe di San Callisto a Roma.
Il tema scelto dalla comunità parrocchiale è «Con Sant’Ilaria, testimoni di Cristo in un mondo che cambia». «Santa Ilaria continua a parlare all’uomo di oggi con la forza della sua fedeltà a Cristo e con la sua capacità di vivere la fede nelle prove della vita», sottolinea il parroco don Franco Ottone.
Il programma
Oggi, venerdì 13 novembre, alle 18.30 la messa in onore di Sant’Ilaria. Sabato 14 alle 16 i bambini del catechismo si ritroveranno in chiesa per un incontro sulla figura della santa; alle 18.30 la messa. Domenica 15, giorno della festa liturgica, la messa delle 8.30 nella chiesa di Sant’Antonio Abate e quelle delle 11 e delle 18.30 a San Bartolomeo Apostolo.
Fino a sabato il Santissimo resta esposto per l’adorazione eucaristica per tutta la giornata a San Bartolomeo, fino alla messa della sera; gli adoratori della cappella di Santa Maria delle Grazie faranno il loro turno di preghiera nella chiesa parrocchiale.
La parrocchia segnala anche l’intervento straordinario di pulizia che l’impresa ecologica Busso Sebastiano effettuerà nelle aree vicine alla chiesa di San Bartolomeo per i giorni della festa.
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