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Accademia della Cucina, premio alla scaccia con il baccalà di un forno di Comiso
13 Nov 2026 15:34
L’Accademia Italiana della Cucina ha premiato a Ragusa i maestri artigiani dell’Antico Forno a Pietra, gestito a Comiso dalla famiglia Bascietto.
Il premio è stato assegnato, in particolare, per la «scaccia con il baccalà».
Per i dolci è stata premiata la pasticceria Iacono di Vittoria.
La cerimonia di premiazione si è svolta a Ragusa, in Prefettura, alla presenza del prefetto di Ragusa, Tania Giallongo, e del sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari.
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