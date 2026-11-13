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Accademia della Cucina, premio alla scaccia con il baccalà di un forno di Comiso

Accademia della Cucina, premio alla scaccia con il baccalà di un forno di Comiso

13 Nov 2026 15:34
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L’Accademia Italiana della Cucina ha premiato a Ragusa i maestri artigiani dell’Antico Forno a Pietra, gestito a Comiso dalla famiglia Bascietto.

Il premio è stato assegnato, in particolare, per la «scaccia con il baccalà».

Per i dolci è stata premiata la pasticceria Iacono di Vittoria.

La cerimonia di premiazione si è svolta a Ragusa, in Prefettura, alla presenza del prefetto di Ragusa, Tania Giallongo, e del sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari.

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Francesca Cabibbo
Giornalista, laureata in Scienze Politiche, collabora con il Giornale di Sicilia, agenzia Ansa e il giornale on line Ragusa Oggi. Ha lavorato con la trasmissione Rai “Storie vere – Storie Italiane”. Ha lavorato nelle emittenti televisive Telecittà Val d’Ippari, 20sicilia e Videouno. Ha insegnato lingua italiana a Malta. Nel 2009 ha ricevuto il “Premio giornalistico Angelo Campo”, assegnato dal Panathlon Club di Ragusa e dalla Provincia Regionale di Ragusa.