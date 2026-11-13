Rapine al Polo Commerciale di Modica, il Questore rassicura i commercianti: più presenza sul territorio e un tavolo permanente di collaborazione

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Le rapine e i furti che negli ultimi giorni hanno interessato diverse attività del Polo Commerciale di Modica non potevano passare inosservati. Gli episodi, che hanno alimentato preoccupazione tra commercianti, dipendenti e cittadini, hanno reso necessario un confronto diretto con le istituzioni e con chi è chiamato a garantire la sicurezza del territorio.

È in questo clima che si è svolto questa mattina, alla Galleria Solaria, l’incontro con il questore di Ragusa, al quale hanno partecipato numerosi operatori commerciali e una significativa rappresentanza istituzionale. Presenti il sindaco di Modica, il presidente del Consiglio comunale, il presidente regionale di Confcommercio, il presidente sezionale di Confcommercio Scicli, la giunta di Confcommercio e il comandante della Polizia locale.

Un incontro partecipato e concreto, nel quale a farsi interprete delle richieste e delle preoccupazioni degli esercenti è stato Giorgio Moncada, presidente di Confcommercio Modica. Il suo intervento ha dato voce alle istanze raccolte tra gli operatori, trasformandole in una posizione comune e condivisa.

Il questore ha assunto un atteggiamento rassicurante, assicurando una presenza più costante delle forze di polizia sul territorio e, soprattutto, manifestando la disponibilità a costruire un tavolo di cooperazione tra Confcommercio e le forze di polizia. Un percorso di collaborazione che punta a mantenere un confronto diretto e continuativo, rafforzando la prevenzione e l’attenzione verso le esigenze del comparto commerciale. Sistemi di allarme attivi e passivi, coordinati dalla Questura e maggiore vigilanza anche privata coordinata dalle forze di Polizia.

Nel suo intervento, Moncada ha voluto innanzitutto ribadire la piena fiducia di Confcommercio nel lavoro e nella professionalità delle forze dell’ordine, esprimendo vicinanza a chi quotidianamente opera per garantire la sicurezza della comunità.

«Siamo qui perché avvertiamo una preoccupazione concreta. Una preoccupazione che appartiene agli imprenditori, ai lavoratori e a tutte le persone che ogni giorno vivono e frequentano questa parte del territorio», ha affermato.

Il presidente ha sottolineato che l’obiettivo non è quello di limitarsi a manifestare allarme, ma di contribuire alla ricerca di soluzioni. Da qui la disponibilità dell’associazione a collaborare con le autorità, anche attraverso strumenti di vigilanza passiva e iniziative di prevenzione che possano rendere più efficace il controllo dell’area.

Un passaggio del discorso ha riguardato anche le difficoltà delle forze dell’ordine, il cui lavoro investigativo e gli sforzi sul campo, talvolta, rischiano di essere vanificati da un sistema che appare eccessivamente indulgente nei confronti di chi commette reati.

«Il recupero di chi ha sbagliato è un dovere di civiltà, ma questo non può mai farci dimenticare il diritto, altrettanto fondamentale, delle persone oneste di vivere e lavorare in sicurezza», ha osservato Moncada.

Al centro del confronto anche il ruolo strategico del Polo Commerciale, che non rappresenta soltanto un insieme di attività economiche, ma un punto di riferimento per migliaia di persone e per un bacino territoriale che supera i confini cittadini. Quando viene colpito un esercizio commerciale, infatti, le conseguenze coinvolgono un intero sistema: imprenditori, lavoratori, famiglie e consumatori.

Al termine della riunione è emersa soddisfazione per il confronto e per le rassicurazioni ricevute dal questore. Particolarmente importante la prospettiva di un tavolo di cooperazione tra Confcommercio e forze di polizia, che potrà rappresentare uno strumento di dialogo e coordinamento per affrontare con continuità le criticità del territorio.

Adesso l’attenzione è rivolta alla concretezza degli interventi e alla continuità del percorso avviato. I commercianti chiedono di poter tornare a lavorare con serenità, senza il timore che furti e rapine possano compromettere il lavoro e i sacrifici di un’intera comunità economica.

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