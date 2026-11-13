Zecchino d’Oro, c’è anche Sara: 4 anni, da Ispica, canterà «Le polpette di papà»

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Sara, quattro anni, da Ispica. È la piccola corista del «Mariele Ventre» di Ragusa che parteciperà all’edizione 69 dello Zecchino d’Oro all’Antoniano di Bologna. Sul palco salirà accanto a Stella, la bimba di 7 anni proveniente da Brenzone sul Garda, in provincia di Verona.

Il 2026, anno in cui il Coro «Mariele Ventre» ha festeggiato i 25 anni di attività (inizio nel gennaio del 2001), ha portato bene alla maestra Giovanna Guastella e alla struttura del Coro, a conferma di un forte impegno e di una grande dedizione all’insegnamento del canto nelle fasce di età che vanno dai tre ai dodici-tredici anni.

La piccola Sara frequenta il coro ragusano dal settembre dello scorso anno. Amore, passione e tanti sacrifici per la bambina e per la famiglia che, puntualmente, raggiunge da Ispica la città capoluogo, dove ha sede la scuola di canto frequentata anche dal fratellino Nicolò di sette anni. Vivace, attenta, diretta e vogliosa di imparare, Sara riesce a muoversi con spigliatezza fra musica e canto. L’entusiasmo suo è l’entusiasmo anche dei genitori.

Oggi la notizia è limitata a piccole indicazioni, nell’attesa che l’Antoniano dia nei dettagli quello che rappresenta il canovaccio dei partecipanti, con relativi titoli e musiche delle canzoni scelte per questa edizione, attesa sul piccolo schermo a partire dai primi giorni del prossimo mese di dicembre. «Le polpette di papà» è la canzone che canteranno in coppia Stella e Sara, con testo e musica di Giuseppe Fulcheri.

La Sicilia guarda con tanta attenzione a questa edizione dello Zecchino d’Oro: due le bimbe partecipanti che hanno superato le selezioni durante i casting dell’Antoniano. Ci sarà, infatti, non solo Sara da Ispica che canterà in coppia con Stella, ma anche Denise, 9 anni, proveniente da Gioiosa Marea nel Messinese, che salirà sul palco con il brano «Hanno un leone in macchina», testo e musica di Stefano Covri, assieme a Giovanni, 3 anni, da San Giuliano Terme in provincia di Pisa, Bessie, 10 anni, da Silvi Marina in provincia di Teramo, e Vittoria, 4 anni, da Leporano in provincia di Taranto.

Se Giovanna Guastella si dice «strafelice» per Sara, che è l’undicesima bambina del Coro «Mariele Ventre» chiamata a calcare il palcoscenico dell’Antoniano di Bologna nel corso dei venticinque anni di attività, anche i genitori si dicono emozionati nell’attesa che la vispa e frizzante Sara si esibisca «colorando» un parterre di bambini provenienti da ogni parte dell’Italia.

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