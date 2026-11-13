Città europea dello sport 2027: uno per uno lo stato degli impianti di Ragusa. Ecco le criticità

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Dai campi di calcio ai palazzetti, dalla piscina al Petrulli: raggiunto dalla nostra redazione l’assessore Simone Digrandi fa il punto sulla situazione delle strutture sportive cittadine e sugli interventi programmati. In arrivo nuovi impianti, mentre restano alcune criticità da risolvere per consentire anche al pubblico di assistere alle competizioni. E sulla Città Europea dello Sport 2027 precisa: «Non va immaginata come fossero le Olimpiadi».

Ragusa si prepara a vivere il 2027 da Città Europea dello Sport, ma quanto sono realmente pronti gli impianti sportivi cittadini ad affrontare questo appuntamento? Quali strutture sono già pienamente operative, quali lavori sono ancora in corso e dove, invece, permangono criticità, soprattutto per quanto riguarda l’accessibilità delle tribune e la presenza del pubblico?

Sono domande inevitabili, soprattutto alla luce delle aspettative legate al riconoscimento europeo e delle esigenze quotidiane delle società sportive, degli atleti e dei cittadini che utilizzano le strutture comunali.

A fare il punto è l’assessore allo Sport Simone Digrandi, che illustra lo stato dell’impiantistica ragusana, passando in rassegna i principali impianti e gli interventi già realizzati, quelli in fase di completamento e quelli ancora da avviare.

Il Comune dispone attualmente di 18 impianti sportivi, destinati a diventare 19 con l’imminente apertura della nuova palestra per scherma, volley e basket finanziata con fondi PNRR, e 20 con il playground di comunità «Illumina», sostenuto da Sport e Salute. A questi si aggiungono le palestre scolastiche. Un patrimonio articolato, che comprende strutture dedicate agli allenamenti e altre attrezzate anche per ospitare il pubblico.

Ma il numero degli impianti, da solo, non basta a raccontare la situazione. Ci sono infatti tribune ancora interessate da lavori o da interventi necessari per ottenere la piena fruibilità da parte degli spettatori. È il caso del Colajanni, dello stadio del Rugby e del Petrulli, mentre per il Campo Ottaviano l’assessore annuncia che mancano soltanto due interventi per rendere nuovamente agibile la tribuna. Sul fronte dei campi da calcio, il Biazzo viene indicato come regolarmente funzionante, mentre per il Gaddimeli è ormai imminente l’avvio dei lavori che porteranno a Marina di Ragusa un campo a undici in erba sintetica omologato per diverse categorie.

Non mancano gli interventi sulle strutture maggiori: dal rifacimento del manto erboso dello stadio Aldo Campo ai lavori alla piscina comunale, passando per i palazzetti Palaminardi e Palapadua e per la riqualificazione della pista di atletica del Petrulli.

C’è poi il capitolo dei finanziamenti, dei lavori ancora da appaltare e delle scadenze, che sarà determinante per capire come si arriverà all’appuntamento del 2027.

Un appuntamento che, tiene a precisare Digrandi, non deve essere confuso con un evento concentrato in una singola data o con una manifestazione olimpica. La Città Europea dello Sport sarà infatti un percorso di dodici mesi, fatto di competizioni, manifestazioni, attività di promozione sportiva, iniziative nelle scuole, nelle piazze, nei parchi e in altri luoghi della città. Un’occasione che, nelle intenzioni dell’amministrazione, dovrà coinvolgere non soltanto gli impianti comunali, ma l’intero territorio.

Ecco, domanda per domanda, le risposte dell’assessore Simone Digrandi sulla situazione dell’impiantistica sportiva a Ragusa.

L’intervista integrale all’assessore Simone Digrandi

Di seguito riportiamo integralmente le risposte fornite dall’assessore.

1. Quanti impianti sportivi comunali sono oggi pienamente agibili e utilizzabili? Esiste un censimento aggiornato delle certificazioni e delle eventuali limitazioni?

Il Comune dispone di 18 impianti sportivi, che diventeranno 19 con l’apertura, nelle prossime settimane, della nuova palestra per scherma, volley e basket finanziata con il PNRR, e 20 con il nuovo playground di comunità «Illumina» finanziato da Sport e Salute, i cui lavori inizieranno a breve. A questi si aggiungono le palestre scolastiche. Ci sono impianti dedicati unicamente all’allenamento (per le squadre e per la pratica aperta a tutti) e altri in grado anche di accogliere il pubblico. Sulle limitazioni, stiamo risolvendo le criticità per la tribuna del Colajanni, stanno terminando i lavori per restituire alla cittadinanza quella dello stadio del Rugby, successivamente opereremo per quella del Petrulli.

2. Campo Ottaviano: da quanto tempo manca l’autorizzazione per l’accesso del pubblico? Quali interventi servono per riaprirlo completamente?

Sull’impianto da tempo abbiamo iniziato a risolvere le criticità che perduravano, e sono stati già realizzati diversi lavori: installazione di maniglioni antipanico; sistemazione degli ingressi di squadra e arbitri; ripristino del cancello su via Pier Santi Mattarella per consentire ingresso e uscita del pubblico; rifacimento dei bagni per il pubblico, comprensivo di quello per le persone disabili. Mancano solo due piccoli interventi per la tribuna, che saranno fatti nel giro di poche settimane, e senza i quali la sola tribuna (non l’intero impianto) è inagibile, come d’altronde lo è da tempo, e per questo non potevamo, al momento, non ricordare alle società la situazione in maniera ufficiale con un’apposita nota, alla quale seguirà invece un’altra comunicazione appena la tribuna sarà agibile.

3. Campo Biazzo: sono state verificate le segnalazioni sulle uscite di emergenza e sugli impianti elettrici? Quali sono gli esiti dei controlli?

L’impianto è agibile e regolarmente in funzione. Era stata segnalata una porta secondaria temporaneamente chiusa con un catenaccio a causa della rottura della serratura. Questa è stata già ripristinata e sono stati anche ricontrollati e ottimizzati i cancelli piccoli, posto che durante le partite il cancello grande è aperto in base alle esigenze e agli obblighi delle varie attività (come ad esempio la presenza dell’ambulanza durante le partite). L’impianto elettrico è stato oggetto della verifica periodica biennale secondo quanto prescritto dal DPR 462/01, controllo chiuso positivamente.

4. Campo Gaddimeli: a che punto sono i lavori finanziati con 582.000 euro? Quando tornerà disponibile per le società sportive?

Per la prima volta a Marina di Ragusa avremo un campo di calcio a 11 in erba, in questo caso sintetica, in un impianto che sarà omologato per disputare partite di varie categorie e per accogliere gli allenamenti. Dopo aver atteso per lungo tempo il decreto di finanziamento e dopo che è stato necessario, proprio per via di questa lunga attesa, aggiornare il progetto secondo i nuovi CAM (Criteri Ambientali Minimi), è stata fatta la gara di appalto, i lavori sono stati consegnati alla ditta che, dopo aver fatto diversi sopralluoghi, inizierà materialmente a lavorare entro pochi giorni. I lavori dureranno circa 5 mesi, al termine dei quali si terrà l’intitolazione ufficiale a Sebastiano Tumino e la riapertura al pubblico e alle società.

5. Finanziamenti: dei circa 508.000 euro destinati a Ottaviano e Biazzo, quanto è stato effettivamente speso e quali lavori sono stati realizzati?

Al Biazzo il progetto permetterà la ristrutturazione totale degli spogliatoi attuali più due nuovi per arbitri nell’attuale immobile destinato a custode, intervento atteso da decenni. Poi un miglioramento di quelli del Colajanni e un miglioramento dell’illuminazione. Anche in questo caso, per via del lungo tempo per il quale abbiamo atteso il decreto di finanziamento, è stato necessario aggiornare il progetto secondo i CAM e altri aspetti tecnici necessari e obbligatori per andare avanti. L’aggiornamento ci sta permettendo inoltre di poter inserire anche la realizzazione di una tettoia per la tribuna del Biazzo. Siamo alle battute finali, e a breve andremo in gara.

6. Gli altri impianti: qual è la situazione di Palaminardi, Palapadua, piscina comunale, stadio Aldo Campo e impianto di atletica Petrulli?

I palazzetti Palaminardi (dove è stato rifatto il parquet e, con il contributo del Libero Consorzio più un altro comunale, sostituiti i tabelloni con due ledwall) e Palapadua sono a regime. Così come la piscina comunale, per la quale qualche mese fa abbiamo sostituito tutte le corsie, e tra qualche giorno inizierà un intervento migliorativo nella copertura piana, per evitare qualsiasi ipotesi di infiltrazione (ad integrazione di quanto già fatto in precedenza). Allo stadio Aldo Campo, dove ricordiamo sono stati svolti lavori sulla tribuna A e gli spogliatoi finanziati con il PNRR (senza i primi non sarebbe più stato possibile aprirla al pubblico), ho disposto un rifacimento totale del manto erboso, operativo già dalla prima di campionato e che è risultato molto performante. Sarà tolto il vetro della tribuna A, ma grazie a tutti i suggerimenti dei tifosi che ho raccolto dall’inizio del mio mandato abbiamo elaborato un progetto di riqualificazione generale dello stadio, che ottimizzerà vari aspetti, per il quale stiamo partecipando al bando regionale FSC.

Pur non essendo tra quelli richiesti da questa domanda, mi piace ricordare, come già accennato nella prima domanda, che sono quasi al termine i lavori di riqualificazione dello stadio del Rugby, che ospita le partite del XV del Sud Est che milita in serie B. Abbiamo completato il rifacimento degli spogliatoi (già operativi) e stiamo terminando ciò che serve a rendere agibile la tribuna, che sarà inaugurata prossimamente in occasione di una delle partite di campionato. L’impianto del Petrulli è stato restituito alla collettività dopo il rifacimento totale della pista e l’acquisto di tutte le nuove attrezzature, impegno che abbiamo portato avanti grazie a fondi regionali integrati dal Credito Sportivo. Ciò ha permesso di farlo diventare tra i migliori impianti di atletica del Sud Italia. Già omologato per lo svolgimento delle gare di atletica, come accennato nella prima domanda, rimane da fare un intervento sulla tribuna per consentirne la fruizione al pubblico.

7. Città Europea dello Sport 2027: quali impianti saranno effettivamente agibili, sicuri e accessibili al pubblico entro il 1° gennaio 2027?

L’anno europeo, è bene chiarirlo, non va immaginato come fossero le Olimpiadi o qualcosa che venga «sbloccato» alla data del primo gennaio. Si tratta di un periodo ampio, che durerà 12 mesi, speciale e dedicato a eventi importanti (basti pensare ai Campionati di scherma del Mediterraneo, ma anche a molto altro) ma anche e soprattutto alla promozione dell’attività sportiva, alla divulgazione dei suoi benefici a 360°, in ambiti importanti come l’inclusione, la prevenzione della salute (che vuol dire anche salute mentale e prevenzione oncologica: basti pensare che ci sono dati che attestano che il movimento può abbattere le probabilità di insorgenza di molti tumori ma anche la mortalità), la formazione, il fare comunità, l’integrazione, il turismo sportivo. Dodici mesi che ospiteranno eventi non solo negli impianti sportivi comunali, ma anche nelle vie, nei parchi e nelle piazze, in spiaggia, in sale, auditorium, nelle scuole, luoghi dove verranno svolti convegni formativi e iniziative varie. Oltre ai singoli eventi ovviamente si continueranno a ospitare le varie partite di campionato nei relativi impianti sportivi, che sono omologati dalle federazioni. Tutto il calendario degli eventi e il regolare svolgimento delle gare di campionato e federali prevede alla base una programmazione operativa, e ogni evento e partita si svolgerà in uno o più tra tutti gli impianti comunali, operativo e accessibile, dai palazzetti alle palestre, dai campi agli stadi. Idem per i luoghi all’aperto e per le sale.

Leggi anche: Impianti sportivi a Ragusa, assessore Digrandi: inagibile solo la tribuna del Colajanni – Impianti sportivi a Ragusa, la Prefettura avrebbe chiesto interventi: nessuna risposta

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