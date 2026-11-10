Impianti sportivi a Ragusa, assessore Digrandi: inagibile solo la tribuna del Colajanni

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Gli impianti sportivi di Ragusa non sono inagibili, e l’unica parte davvero off limits è la tribuna del campo Colajanni, come accade da decenni. A dirlo è l’assessore allo Sport Simone Digrandi, che con una nota del Comune risponde alle segnalazioni di un consigliere comunale su tre strutture: il Biazzo (ex Enal), il Colajanni e il Sebastiano Tumino di Marina di Ragusa.

Secondo l’assessore, la polemica nasce dal mescolare situazioni molto diverse, e basta guardare caso per caso per ridimensionarla.

Il Biazzo. L’impianto, spiega Digrandi, è agibile e regolarmente in funzione. Il consigliere aveva segnalato una porta secondaria chiusa con un catenaccio per la rottura della serratura, già riparata.

Il Colajanni. Per l’assessore l’impianto stava già beneficiando della soluzione di criticità che andavano avanti da decenni, prima ancora delle segnalazioni. Sono stati installati i maniglioni antipanico, sistemati gli ingressi per squadre, pubblico e arbitri, ripristinato il cancello per il pubblico su via Pier Santi Mattarella e rifatti i bagni per i tifosi. Mancano due piccoli interventi sulla tribuna, che saranno completati nel giro di poche settimane: fino ad allora a essere inagibile è la sola tribuna, non l’intero impianto, come ricordato dallo stesso Comune alle società con una nota. Per Digrandi la foto pubblicata dal consigliere, con i tifosi che guardano la partita da fuori dai cancelli, smentisce di per sé l’inagibilità dell’intero campo, altrimenti non ci sarebbe una partita da guardare.

Il Sebastiano Tumino. L’impianto di Marina di Ragusa è chiuso solo temporaneamente, per consentire il rifacimento del campo, con lavori in partenza a giorni. Parlare di impianto inagibile, afferma l’assessore, è volutamente fuorviante.

In conclusione, per Digrandi l’unica struttura inagibile resta la tribuna del Colajanni, che grazie agli interventi già fatti e a quelli delle prossime settimane sarà finalmente fruibile dopo decenni di attesa.

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