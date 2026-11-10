Ragusa, Filippo Dicara è diacono: l’ordinazione con il vescovo La Placa

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RAGUSA – Filippo Dicara è stato ordinato diacono. La cerimonia si è svolta ieri sera, lunedì 9 novembre, nella chiesa di San Giuseppe Artigiano, la comunità parrocchiale nella quale è nato e maturato il suo cammino vocazionale.

A presiedere la celebrazione è stato il vescovo di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa, che attraverso l’imposizione delle mani e la preghiera di ordinazione ha conferito il diaconato al giovane seminarista ragusano.

Una chiesa gremita ha accompagnato un momento particolarmente significativo per la comunità diocesana. Alla celebrazione hanno preso parte sacerdoti, diaconi, seminaristi, consacrati, familiari e numerosi fedeli provenienti anche da altre parrocchie della diocesi.

Per Dicara si tratta dell’ultima grande tappa del percorso di formazione prima dell’ordinazione sacerdotale.

RagusaOggi aveva già raccontato nei giorni scorsi l’avvicinamento all’ordinazione, ricordando come l’annuncio fosse stato dato dallo stesso vescovo La Placa l’8 ottobre, durante la celebrazione dell’Ora media in occasione della benedizione e dell’inaugurazione della nuova sede del Seminario propedeutico.

Il cammino di Filippo Dicara affonda le proprie radici proprio nella parrocchia di San Giuseppe Artigiano, dove negli anni ha maturato la chiamata al sacerdozio. La formazione in Seminario, lo studio della teologia e il percorso umano e spirituale hanno poi accompagnato e consolidato la sua scelta.

Dicara frequenta il sesto anno del Seminario diocesano ed è uno dei sedici seminaristi attualmente impegnati nel percorso di formazione della diocesi ragusana.

Con l’ordinazione di ieri sera assume ora il ministero diaconale, che nella Chiesa cattolica comporta in particolare il servizio della Parola, della liturgia e della carità. Potrà proclamare il Vangelo durante la celebrazione eucaristica, predicare, amministrare il Battesimo, assistere e benedire i matrimoni e svolgere gli altri compiti propri del diacono.

La celebrazione ha avuto anche un significato particolare per la presenza del vescovo La Placa, tornato a presiedere pubblicamente una funzione religiosa dopo il grave lutto familiare che lo aveva colpito nei giorni precedenti. Attorno al presule la comunità diocesana ha manifestato la propria vicinanza.

Per San Giuseppe Artigiano è stata soprattutto una serata di festa: il giovane che proprio all’interno di quella comunità aveva iniziato a interrogarsi sulla propria vocazione vi è tornato per compiere uno dei passaggi decisivi verso il sacerdozio.

Da ieri sera, dunque, per la Chiesa ragusana c’è un nuovo diacono: Filippo Dicara.

Le foto di questo articolo sono di Salvo Bracchitta.

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