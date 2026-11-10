Modica, allarme sicurezza stradale: due pedoni morti e numerosi incidenti. Servono provvedimenti urgenti

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Due tragedie mortali e una serie di incidenti che, negli ultimi mesi, hanno interessato diverse zone della città. A Modica la sicurezza dei pedoni è diventata una questione sempre più urgente, alla luce degli incidenti che hanno coinvolto persone intente ad attraversare la strada, spesso in punti particolarmente trafficati e in condizioni di visibilità non sempre adeguate.

Il bilancio più doloroso riguarda due donne anziane che hanno perso la vita dopo essere state investite. La prima tragedia si è verificata il 22 settembre scorso nella zona del Polo Commerciale, nel quartiere Treppiedi, dove una donna di 81 anni è stata travolta da un’automobile mentre attraversava la strada. Dopo settimane di ricovero in condizioni disperate, la donna è deceduta il 16 ottobre.

Un’altra tragedia si è consumata il 30 ottobre a Modica Bassa, in corso Umberto, dove un’anziana è stata investita da un SUV. Trasportata d’urgenza all’ospedale Maggiore-Nino Baglieri, è morta poco dopo a causa delle gravissime ferite riportate.

Ma gli episodi non si fermano alle due vittime. Nel corso degli ultimi mesi si sono registrati altri sinistri in diverse aree del territorio comunale. A maggio un uomo di 50 anni era stato investito all’incrocio tra via Loreto e via Cavour, a Modica Alta. Un altro episodio aveva coinvolto una volontaria impegnata nell’assistenza all’attraversamento stradale nei pressi del plesso scolastico di corso Umberto. A settembre, nella zona del Polo Commerciale, un pedone era stato investito da uno scooter in via della Costituzione, mentre a ottobre una coppia di pedoni è stata travolta da uno scooter lungo corso Umberto.

L’ultimo episodio, in ordine di tempo, si è verificato sabato scorso in via Resistenza Partigiana, nel quartiere Sorda. Due donne anziane sono state investite da un’automobile mentre attraversavano la strada. Soccorse dal personale del 118, sono state trasferite in ospedale. Fortunatamente, per entrambe le conseguenze non sono state gravi e la prognosi è stata di pochi giorni.

Una sequenza di incidenti che, pur nella diversità delle circostanze, restituisce un quadro preoccupante e richiama l’attenzione sulla necessità di garantire condizioni di maggiore sicurezza a chi si muove a piedi. Il problema riguarda l’intera città, dal centro storico alle zone commerciali, senza escludere i quartieri periferici.

È proprio su questo fronte che interviene il Movimento 5 Stelle di Modica, sollecitando l’amministrazione comunale ad avviare un piano straordinario e immediato per mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali.

Tra le criticità maggiormente evidenti c’è lo stato della segnaletica orizzontale. In numerose strade le strisce pedonali risultano quasi completamente cancellate, consumate dal tempo e dall’usura. Una condizione che rende difficile individuare gli attraversamenti, soprattutto nelle ore serali e notturne, ma anche durante le giornate di pioggia, quando la visibilità si riduce ulteriormente.

Il rifacimento della segnaletica rappresenta quindi un primo intervento indispensabile. Il Movimento 5 Stelle chiede che vengano utilizzate, ove possibile, vernici ad alta rifrangenza, capaci di garantire una maggiore visibilità anche in condizioni meteorologiche difficili.

Ma non basta. Occorre intervenire anche sull’illuminazione pubblica, potenziando i punti luce in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e delle strade maggiormente frequentate. È importante, infatti, non soltanto rendere visibili le strisce sull’asfalto, ma anche illuminare adeguatamente i pedoni che si accingono ad attraversare, così da consentire agli automobilisti di individuarli per tempo.

La richiesta è quella di un intervento capillare che interessi tutto il territorio comunale, con una ricognizione degli attraversamenti più pericolosi, il ripristino della segnaletica deteriorata e il potenziamento dell’illuminazione nei punti maggiormente a rischio.

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