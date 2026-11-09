Nuovo Codice della strada, anche Ragusa tra i capoluoghi che dicono no: «Va riscritto»

C’è anche Ragusa tra le 19 città capoluogo che chiedono al Governo e al Parlamento di fermare il nuovo Codice della strada. Gli assessori alla mobilità hanno firmato un appello per «non approvare il testo», già passato in via preliminare in Consiglio dei ministri, «procedendo a una profonda riscrittura condivisa con gli amministratori locali di ogni colore politico», e per aprire subito un confronto con l’Anci e i Comuni.
Oltre a Ragusa, firmano Verona, Siracusa, Parma, Padova, Livorno, Reggio Emilia, Modena, Vicenza, Brescia, Bergamo, Mantova, Cremona, Monza, Pavia, Varese, Trento, Prato e Taranto, in maggioranza guidate dal centrosinistra. «Ci uniamo alla richiesta già avanzata dalle grandi città metropolitane», scrivono.
Le critiche: Zone 30, controlli e Ztl
Secondo gli assessori il testo penalizza le città e chi ci vive: rende più difficili le politiche di sicurezza stradale e di mobilità sostenibile, riduce l’autonomia dei Comuni spostando poteri a ministero e prefetture e toglie tutele ai più deboli sulla strada, pedoni e ciclisti. Nel mirino ci sono anche gli ostacoli alle Zone 30 e ai controlli sulla velocità.
Un altro punto contestato riguarda le Ztl: il nuovo codice prevede per legge l’accesso libero e gratuito a tutte le auto elettriche e ibride, che in Italia sono milioni. Per i Comuni firmatari questo renderebbe inefficace uno strumento fondamentale per limitare il traffico in città. A Ragusa, per esempio, la Ztl viene usata d’estate a Marina.
«Stiamo investendo risorse, progettazione e impegno politico sulla sicurezza stradale e la mobilità sostenibile – ricordano gli amministratori –. Per continuare a farlo ci servono più strumenti e più autonomia decisionale, non meno». Con il nuovo codice, concludono, sicurezza e mobilità sostenibile «non sono più la priorità»: è «un passo indietro culturale prima ancora che normativo» e «un affronto alle vittime sulla strada e alle loro famiglie».
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, laureato in scienze giuridiche per le imprese, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni