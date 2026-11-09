Nuovo Codice della strada, anche Ragusa tra i capoluoghi che dicono no: «Va riscritto»

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C’è anche Ragusa tra le 19 città capoluogo che chiedono al Governo e al Parlamento di fermare il nuovo Codice della strada. Gli assessori alla mobilità hanno firmato un appello per «non approvare il testo», già passato in via preliminare in Consiglio dei ministri, «procedendo a una profonda riscrittura condivisa con gli amministratori locali di ogni colore politico», e per aprire subito un confronto con l’Anci e i Comuni.

Oltre a Ragusa, firmano Verona, Siracusa, Parma, Padova, Livorno, Reggio Emilia, Modena, Vicenza, Brescia, Bergamo, Mantova, Cremona, Monza, Pavia, Varese, Trento, Prato e Taranto, in maggioranza guidate dal centrosinistra. «Ci uniamo alla richiesta già avanzata dalle grandi città metropolitane», scrivono.

Le critiche: Zone 30, controlli e Ztl

Secondo gli assessori il testo penalizza le città e chi ci vive: rende più difficili le politiche di sicurezza stradale e di mobilità sostenibile, riduce l’autonomia dei Comuni spostando poteri a ministero e prefetture e toglie tutele ai più deboli sulla strada, pedoni e ciclisti. Nel mirino ci sono anche gli ostacoli alle Zone 30 e ai controlli sulla velocità.

Un altro punto contestato riguarda le Ztl: il nuovo codice prevede per legge l’accesso libero e gratuito a tutte le auto elettriche e ibride, che in Italia sono milioni. Per i Comuni firmatari questo renderebbe inefficace uno strumento fondamentale per limitare il traffico in città. A Ragusa, per esempio, la Ztl viene usata d’estate a Marina.

«Stiamo investendo risorse, progettazione e impegno politico sulla sicurezza stradale e la mobilità sostenibile – ricordano gli amministratori –. Per continuare a farlo ci servono più strumenti e più autonomia decisionale, non meno». Con il nuovo codice, concludono, sicurezza e mobilità sostenibile «non sono più la priorità»: è «un passo indietro culturale prima ancora che normativo» e «un affronto alle vittime sulla strada e alle loro famiglie».

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