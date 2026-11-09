Vittoria, posto di guardia dei vigili in piazza Senia: il Comune compra tre immobili

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A Vittoria nascerà un posto di guardia per la Polizia locale in piazza Daniele Manin, in uno dei luoghi cruciali della città. Nella piazza a tutti nota come “piazza Senia”, abituale ritrovo e punto di riferimento di immigrati e spesso teatro di risse ed episodi violenti, vi sarà una sede fissa dei vigili urbani che potranno così presidiare la zona.

Il Comune ha acquistato un piccolo immobile situato in via Magenta, all’angolo con via Senia, sul lato opposto rispetto alla chiesa del Sacro Cuore, che si affaccia sulla piazza. La casetta acquistata dal Comune è costata 35.000 euro. Ora si dovranno avviare i lavori di ristrutturazione.

Ma il Comune non si è fermato qui. Ha comprato un altro immobile diruto in via Palestro, alle spalle di Palazzo Iacono, sede del municipio, e dei giardini annessi. Nelle intenzioni del Comune c’è la possibilità di eliminare questi ruderi inagibili e di aprire così l’accesso ai giardini di Palazzo Iacono su via Palestro, strada parallela a via Bixio, dove si trova l’ingresso del palazzo. L’acquisto del rudere è costato 55.000 euro. In questo modo si può avviare una riqualificazione di una parte importante del centro storico.

Il terzo acquisto riguarda un immobile situato alle spalle di Palazzo Ricca, anch’esso un palazzo storico di proprietà del Comune che lo ha acquistato circa venti anni fa, ma che per ora è inutilizzato. Palazzo Ricca, antica dimora dei baroni Ricca, è dotato di un bel giardino pensile, anche se abbandonato, e custodisce al suo interno la nicchia dove veniva riposto il “cataletto” per la processione del Venerdì santo, che era di proprietà della famiglia Ricca. L’immobile alle spalle consentirà di ampliare l’area di Palazzo Ricca, ma anche per la servitù in comune di una terrazza.

La consigliera comunale Monia Cannata critica le scelte operate dal Comune, soprattutto perché il Comune è in difficoltà finanziaria e le somme investite, poco più di 150.000 euro, avrebbero invece, a suo parere, dovuto essere utilizzate per acquistare almeno una parte dei terreni di fronte alla chiesa di San Domenico Savio, dove dovrebbero sorgere una piazza e un parcheggio nei pressi della chiesa, in terreni che però sono ancora di proprietà dei privati.

Il sindaco Francesco Aiello ha replicato affermando che il Comune ha operato delle scelte per azioni che servono alla sicurezza dell’ente (come nel caso dell’immobile in piazza Daniele Manin) e per acquisizioni utili per il patrimonio del Comune.

Qualche settimana fa aveva destato scalpore l’acquisto, da parte del Comune, di cinque immobili diruti nella zona di via Cialdini, immobili che – secondo l’ente – dovrebbero essere abbattuti e/o ristrutturati per ospitare attività culturali del Comune. Il costo complessivo di 240.000 euro era stato ritenuto eccessivo dai gruppi di opposizione e dalla consigliera Cannata, anche perchè i cinque rfuderi erano stati in precedenza acquistati d aun privato per un totale di 100.000 euro..

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